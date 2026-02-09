Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

Si queremos referirnos a una cantante pop moderna que está en el mejor momento de su carrera, debemos mencionar a Sabrina Carpenter. La artista sacó su primer álbum en 2015 (Eyes Wide Open), pero saltó a una fama transversal con Short n’ Sweet (2024), el disco que la llevó a tener múltiples nominaciones a los Premios Grammy (incluyendo el de Mejor Álbum de Pop Vocal en 2024) y una comunidad de fans que crece cada vez más.

En este contexto, y con un lanzamiento aún más reciente que también dio qué hablar como Man’s Best Friend (2025), Sabrina Carpenter llegará como una estrella del pop a presentarse en el Parque O’Higgins en el contexto del Lollapalooza Chile 2026. Durante la jornada del viernes 13 de marzo, la cantante dará un show que tiene expectantes a sus seguidores, quienes esperan escuchar sus hits.

Para entender el impacto actual de la artista, basta revisar sus presentaciones en vivo, que suelen contar con grandes propuestas escénicas y mucha energía de parte de la cantante, y sus videoclips, que cuentan con narrativas y estéticas que marcan el papel de “mujer fuerte, diva, con sentido del humor y carácter, incluso cuando está enamorada” que Carpenter ha adquirido.

En Culto repasamos cuatro videoclips que nos permiten entender las principales apuestas visuales, musicales y narrativas de Sabrina Carpenter.

Espresso

El 12 de abril de 2024 fue publicado en YouTube el videoclip de Espresso, una de las canciones más conocidas de Short n’ Sweet. El video causó furor en su momento y se mantiene hasta hoy como el más visto de Sabrina Carpenter en su canal, con más de 542 millones de visitas.

Asimismo, Espresso también representa el cambio de enfoque que la cantante tuvo en su carrera, pasando de música más ligera y apuestas románticas más convencionales a un tono despreocupado que muestra a una Sabrina Carpenter atrevida, imponiéndose ante “hombres débiles”.

En el videoclip se ve a la artista como una femme fatale relajada que se deja atender mientras controla a los hombres a su alrededor. Estos se esfuerzan y sufren por su atención mientras ella disfruta su día de playa, descansando. En el videoclip su actitud despreocupada termina con la artista siendo detenida por la policía.

La estética retro y veraniega, cargada con tonos cálidos e imágenes de playa con parasoles, evoca un estilo visual de los años 50 y 60 característico de postales y anuncios, pero con un enfoque moderno y sacando a la luz el carisma de la cantante.

El video fue dirigido por Dave Meyers, ganador del Grammy a Mejor Video Musical por Humble, de Kendrick Lamar, en 2018.

Please Please Please

El 6 de junio del mismo año se publicó el videoclip de Please Please Please, que también recibió un éxito arrollador y actualmente tiene más de 276 millones de visitas en YouTube. Este contó con la peculiaridad de tener al actor Barry Keoghan en el rodaje, conocido por películas como El sacrificio del ciervo sagrado (2017), Los espíritus de la isla (2022) y Saltburn (2023), y también confirmado como la pareja de Sabrina Carpenter cuando salió el video.

Esta vez, en línea con una canción más romántica pero sin perder un enfoque cómico, el videoclip desarrolla una narrativa que juega con elementos del cine carcelario y de gángsters, aunque con colores saturados, vestuarios lujosos y coreografías prolijas. El videoclip transcurre casi íntegramente en una cárcel recreada y empieza directamente desde lo sucedido al final del video de Espresso, presentando una narrativa continuada.

Tras salir de su detención, vemos cómo Carpenter, antes de irse de la cárcel, se fija románticamente en Keoghan, quien interpreta a un presunto delincuente violento que no deja de ser arrestado. La artista, mientras canta pidiendo que “no la avergüence”, espera al preso a la salida de la cárcel una y otra vez, mientras él no puede dejar de pelearse con guardias y otros reos. Así, Please Please Please presenta una sátira del romance entre la cantante, una “chica buena” que se mantiene elegante (aunque desvergonzada), y el actor, un “chico malo” que no deja de pelear y mostrarse violento.

El videoclip fue dirigido por Bardia Zeinali, quien volvió a colaborar con la cantante para el videoclip de Tears, estrenado en 2025.

Taste

Poco más de dos meses después, el 23 de agosto, fue publicado el videoclip de Taste, que actualmente tiene más de 232 millones de visitas. Este también contó con un intérprete conocido en su reparto, ya que ahora Jenna Ortega, la actriz conocida por la serie Wednesday, acompañó a Sabrina Carpenter en una historia en que se pelean grotescamente por el mismo hombre.

Con colores rojizos y pastel que marcan un contraste irónico con la gran cantidad de gore mostrada en pantalla, el videoclip hace un homenaje a la película La muerte le sienta bien (1992), imitando escenas del filme cargándolas con humor negro. La estética cálida de los otros videoclips se fusiona con sangre y violencia, aunque sin dejar de lado una puesta en escena limpia y lujosa.

Narrativamente, Sabrina Carpenter y Jenna Ortega compiten en una rivalidad letal y absurda por un chico. Jugando con un cliché conocido, el videoclip lo estira al máximo y hace que ambas intérpretes se golpeen, acuchillen y maten de formas brutales y cómicas. Luego de múltiples asesinatos, el hombre por quien pelean tiene un destino trágico y toda esa competencia termina en un divertido momento de complicidad, mostrando que el amor del joven no era lo más importante.

Dave Meyers volvió a colaborar con Carpenter para dirigir este videoclip.

Manchild

Para Man’s Best Friend, la cantante volvió a lanzar un videoclip viral. Publicado el 6 de junio de 2025, el video de Manchild tiene actualmente más de 129 millones de visitas. Su éxito fue tal que estuvo nominado como Mejor Video Musical en la última edición de los Premios Grammy.

Este video juega con la estética y recursos de una road movie, aunque con el surrealismo y sátira que caracterizan a los videoclips de la cantante. Los acontecimientos se desarrollan en un desierto, con colores saturados y brillantes. Como patrón común, se repite ver a Sabrina Carpenter vestida con una elegancia impoluta en un escenario que contraste con su lujo y carisma.

El contenido de la canción, que cuestiona las actitudes infantiles de un hombre (tachándolo de “hombre-niño”) se refleja en cómo la cantante se ve evidentemente harta de los hombres que la rodean. Manchild recopila una colección de sketches sobre la incompetencia masculina llevada al extremo, con la artista interpretando a una viajera “a dedo” que se cruza con hombres que no pueden realizar tareas básicas de supervivencia como rellenar bencina o conducir. El videoclip juega con humor bizarro y muestra a Carpenter sintiendo vergüenza ajena por lo que la rodea, optando finalmente por dejarlos atrás en el polvo del desierto.

El video fue dirigido por el dúo creativo Vania Heymann y Gal Muggia.