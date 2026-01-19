De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

Luego del éxito total en 2024, con cuatro funciones agotadas, regresa al Teatro CA660 Studio Ghibli Sinfónico en el marco del 40° aniversario de Studio Ghibli. Este concierto reunirá a 60 artistas de la Orquesta Filarmónica Antena y el Coro Polifónico PAC, para sumergirte como nunca antes en la música, escenas de películas y otras sorpresas del mágico universo creativo de Hayao Miyazaki y a la música eterna del legendario Joe Hisaishi.

Cada interpretación recorrerá las obras maestras que han marcado generaciones: la ternura de “Mi Vecino Totoro”, la poesía marina de “Ponyo”, la épica visionaria de “Nausicaä del Valle del Viento”, la magia transformadora de “El Viaje de Chihiro”, y la profunda sensibilidad de “El Niño y la Garza”, entre muchas otras joyas inmortales.

El concierto se realizará en un espacio de vanguardia en Las Condes, con acústica privilegiada y una puesta en escena de primer nivel, que potenciarán una experiencia sonora y visual inolvidable.

La Filarmónica Antena que conquisto Viena

Esta experiencia llega a Chile tras una hazaña histórica. La Orquesta Filarmónica Antena, reconocida internacionalmente tras conquistar Viena, fue recientemente galardonada con cuatro primeros premios en el Festival Mundial de Orquestas.

Al mando de esta travesía musical se encuentra su director, Daniel Flores Bennett, premiado en Viena por su excelencia artística y visión interpretativa.

PROGRAMA

Nausicaä del Valle del Viento

La princesa Mononoke

Kiki: Entregas a domicilio

Ponyo y el secreto de la sirenita

El castillo en el cielo

Porco Rosso

El castillo ambulante

El viaje de Chihiro

El niño y la garza

Mi vecino Totoro

Entradas por el sistema Ticketplus.