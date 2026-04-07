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    De la profecía a la gloria: cinco libros imprescindibles para viajar a la Luna a través de la gran literatura

    A propósito del viaje del Artemis II, en Culto hacemos un recorrido por las obras que imaginaron, narraron y analizaron la conquista de nuestro satélite, desde las visiones de Julio Verne hasta las crónicas técnicas de los ingenieros de la NASA.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    De la profecía a la gloria: 5 libros imprescindibles para viajar a la Luna a través de la gran literatura

    * Los primeros hombres en la Luna (1901), de H.G. Wells

    Un clásico de la literatura de ciencia ficción. Un inventor excéntrico crea la “cavorita”, una sustancia que anula la gravedad, permitiendo a dos ingleses viajar a la Luna en una esfera. Allí descubren una civilización subterránea de seres insectoides llamados selenitas, con una sociedad altamente organizada. Wells combina aventura espacial con una aguda crítica social al imperialismo y al control político. La descripción del paisaje lunar, la baja gravedad y las consecuencias del encuentro con otra inteligencia resulta visionaria. Esta obra marcó un antes y un después en la ciencia ficción al usar el viaje a la Luna no solo como hazaña tecnológica, sino como espejo de las contradicciones humanas. Su influencia perdura en cómo imaginamos el contacto con otros mundos. En un capítulo de El precio de la historia una persona llegó a la tienda a vender una primera edición del volumen por la cual obtuvo un buen monto, de acuerdo a la calidad de clásico de esta novela.

    * Apolo 11, de Eduardo García Llama

    Un volumen recomendado por expertos de la NASA, porque permite conocer una misión desde dentro.Escrito por un ingeniero español que trabaja en el Johnson Space Center, este libro narra la misión del Apolo 11 como una novela apasionante, desde el lanzamiento del Saturn V hasta el regreso a la Tierra. García Llama da voz a los protagonistas (Armstrong, Aldrin y Collins) utilizando transcripciones oficiales, detalles técnicos rigurosos y anécdotas poco conocidas, combinando precisión científica con emoción humana. Explica los enormes retos de ingeniería, los riesgos constantes y la psicología de los astronautas durante los momentos críticos del alunizaje y las caminatas lunares. Incluye ilustraciones y un enfoque divulgativo que hace comprensible la complejidad de la misión para cualquier lector. Es una de las mejores reconstrucciones narrativas del hito que llevó al hombre a pisar la Luna por primera vez.

    * El palacio de la Luna, de Paul Auster

    Con la época del primer alunizaje del Apolo 11 como telón de fondo, en 1969, la novela sigue a Marco Stanley Fogg, un joven huérfano que vive en Nueva York. Mientras el hombre pisa la Luna por primera vez, Fogg emprende un viaje personal de autodescubrimiento, herencia familiar y búsqueda de identidad tras la muerte de su tío. La novela está impregnada de imágenes lunares: la Luna como símbolo de lejanía, misterio y reflexión. Auster entrelaza la gesta histórica del alunizaje con una historia íntima, irónica y melancólica sobre la pérdida y la reinvención. El título evoca tanto el palacio imaginario como la fascinación colectiva por ese momento único en 1969. Es una lectura literaria profunda que muestra cómo el evento espacial más grande del siglo XX impactó también en las vidas cotidianas y en la cultura.

    * Los elegidos de la gloria, de Tom Wolfe

    Un clásico del periodismo literario que disecciona la psicología de los primeros astronautas. Tom Wolfe retrata con maestría y estilo periodístico-irónico los orígenes de la carrera espacial estadounidense, centrándose en los pilotos de pruebas y los siete astronautas del Programa Mercury (los “Mercury Seven”). El libro explora el concepto del “right stuff”: esa mezcla única de valentía, destreza, orgullo y machismo que impulsaba a estos hombres a arriesgar su vida en cohetes experimentales. Wolfe contrasta el heroísmo individual de los pilotos con la burocracia y la tecnología que los convertía en “conejillos de Indias” de la nueva era espacial. Incluye anécdotas sobre John Glenn, Alan Shepard y Chuck Yeager, y muestra cómo la competencia con la Unión Soviética transformó a los astronautas en símbolos publicitarios y políticos. Aunque se centra en los primeros vuelos suborbitales y orbitales, sienta las bases humanas y culturales que hicieron posible el programa Apolo y el alunizaje. Es una lectura vibrante, divertida y profunda sobre el precio del heroísmo en la era espacial.

    * De la Tierra a la Luna, de Julio Verne

    Es imposible hablar de viajes lunares sin citar al siempre visionario Verne, un nombre obligado cuando se trata de literatura de aventuras. Publicada más de un siglo antes del Apolo 11, esta novela de ciencia ficción clásica sorprendió por su capacidad para predecir detalles asombrosos, como el uso de proyectiles lanzados desde Florida, demostrando que la literatura siempre viaja al espacio mucho antes que la ingeniería. Esta novela clásica narra cómo un grupo de entusiastas del Gun Club de Baltimore diseña y lanza un proyectil tripulado hacia la Luna con un gigantesco cañón. Verne demuestra un conocimiento sorprendente de la física y la balística para su época, anticipando detalles como la velocidad de escape, la ingravidez y el uso de retrocohetes. Aunque los personajes solo orbitan la Luna sin alunizar (tema que continúa en “Alrededor de la Luna”), la obra destila optimismo en el progreso científico y la aventura humana.

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