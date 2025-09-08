De Saloon anuncia nuevo disco y presenta su primer adelanto “Nunca Nunca”

Nunca Nunca es el single y puntapié inicial de la vuelta de De Saloon con un nuevo disco, el séptimo de su carrera que lleva por nombre “El sonido del misterio” Este nuevo single trae de vuelta todo el sonido y ADN de la banda, acompañado de una letra que habla de desamor como solo De Saloon sabe hacerlo, además cuenta con un videoclip disponible en su canal de YouTube.

Inspirado por la obra del pintor Edward Hopper, surge Nunca Nunca, donde incorpora la esencia clásica de la banda y una letra de desamor, con reminiscencias de Roy Orbison y Morrissey. Todo esto sin duda hará que se transforme en el nuevo tema favorito de sus fanáticos y en un nuevo clásico para la banda.

“Desde siempre he admirado las pinturas de Edward Hopper, particularmente su habilidad para capturar la soledad y la melancolía, sentimientos que también resuenan en mis canciones. En esta ocasión, tomando como referencia su obra “Morning Sun”, he creado esta canción y letra que reflejan el hecho de que la melancolía no solo se manifiesta en la oscuridad. Por lo mismo, hemos diseñado una portada de single que rinde homenaje a su arte”, comenta Piero Duhart.

En esta nueva etapa de De Saloon también se incluye su reciente anuncio como parte del line up de Lollapalooza Chile 2026, que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Parque O´Higgins. Además el nuevo disco tendrá una gira promocional que ya tiene confirmada 14 ciudades.

“Este single, busca ser un puntapie inicial a una etapa de lanzamientos, giras donde estaremos en festivales para seguir llevando ese sonido que los fans de la banda tanto gusta y disfruta, así que nosotros felices de poder dársela”, agrega Piero Duhart.