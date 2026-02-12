Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

En una sesión dedicada al patrimonio artístico, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acordó por unanimidad aprobar las solicitudes de declaratoria como Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, de las casas, archivos y fondos documentales de cuatro importantes artistas nacionales: el escultor Federico Assler, el matrimonio de pintores conformado por José Balmes y Gracias Barrios, y el artista visual Nemesio Antúnez.

Las solicitudes fueron presentadas por las fundaciones relacionadas con los artistas y familiares, e incluye el Taller Roca Negra de Federico Assler en San José de Maipo, la casa y archivos del matrimonio de pintores Gracia Barrios y José Balmes en Ñuñoa, y el fondo documental del destacado artista visual Nemesio Antúnez, que está resguardado por la Fundación dedicada a su obra.

A la sesión asistieron Federico Assler (96 años) y su esposa, Francisca Délano, así como Elisa Triviño Balmes, nieta mayor del matrimonio Balmes Barrios, y la hija de Nemesio Antúnez, Guillermina Antúnez, quienes recibieron con aplausos la decisión del CMN.

“Este es un hito importantísimo para poner en valor y resguardar el patrimonio artístico en nuestro país, con acervos que nos permiten profundizar en la vida, proceso artístico y obra de cuatro artistas trascendentales del arte nacional en el siglo XX. Gracias al trabajo de las familias y organizaciones la ciudadanía puede acceder a esta información y acercarse al arte desde una nueva mirada. El objetivo ahora es proyectar este gran legado a las nuevas generaciones. Además, fue muy emocionante contar con la presencia de Federico Assler, cuyo trabajo nos recuerda la importancia de acercar el arte a las personas”, dijo la presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.

En el caso de Federico Assler, la solicitud la presentó su esposa y artista María Francisca Délano, e incluye su taller, la casa museo, el parque escultórico con 11 terrazas de hormigón que alberga decenas de esculturas que dialogan con el paisaje, y los bienes muebles. El taller Roca Negra está ubicado en San José de Maipo y es un espacio que habilitó la pareja para desarrollar las obras de Assler, sobre todo de hormigón, cuyo desarrollo y perfeccionamiento le valió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2009.

“Nuestro sueño era construir un lugar donde sus obras pudieran permanecer y reunir años de trabajo de Federico”, comentó Francisca Délano. “Yo quería que la obra escultórica estuviese conectada con la calle, no estática en museo, sino que dialogara con la gente”, explicó el artista, quien tiene decenas de obras en el espacio público y que replica con sus senderos y terrazas en San José de Maipo.

La casa de José Balmes y Gracia Barrios fue un espacio concebido y utilizado simultáneamente por el matrimonio como espacio doméstico, taller artístico, lugar de docencia informal, reunión intelectual y resguardo patrimonial, y se constituyó como un núcleo activo de sociabilidad artística. Se incluyó también su fondo documental, de alto valor histórico y testimonial, pues constituye un registro directo de la trayectoria artística y política de sus productores y de procesos clave del arte chileno del siglo XX, especialmente el exilio y la reconstrucción cultural.

“Esta declaratoria es de suma importancia para nosotros, porque nos estamos preparando para 2027, cuando se celebra el doble centenario de los artistas, y nos es imperativo volver a abrir la casa para la comunidad y que vuelva a ser lugar de encuentro y creación”, dijo Elisa Triviño Balmes.

La declaratoria del Fondo Documental de Nemesio Antúnez es de carácter personal y fue recopilado por el artista entre 1930 y 1993, se vincula a su trayectoria artística, cultural, social e institucional. El conjunto incluye correspondencia, fotografías, bitácoras, registros de exposiciones, documentos administrativos, material audiovisual y documentación histórica familiar. “Todo parte por Nemesio, que hace su propio archivo, luego pasa a Patricia Velasco, mi madre, que lo sigue trabajando y uniendo y luego a mí. Hoy decidimos hacerlos públicos”, explicó Guillermina Antúnez.

Estas declaratorias representan un avance relevante para la preservación de la historia de las artes visuales en Chile. La protección legal garantiza la conservación de estos espacios y archivos, y también promueve su puesta en valor, difusión y conocimiento más profundo de su quehacer artístico. Estos inmuebles y acervos documentales dan cuenta de procesos creativos y las trayectorias que integran la historia del arte nacional.