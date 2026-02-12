SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó por unanimidad las solicitudes de declaratoria como Monumento Nacional, las casas, archivos y fondos documentales de los cuatro importantes artistas nacionales.

    Por 
    Equipo de Culto
    Taller Roca Negra de Federico Assler en San José de Maipo.

    En una sesión dedicada al patrimonio artístico, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acordó por unanimidad aprobar las solicitudes de declaratoria como Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, de las casas, archivos y fondos documentales de cuatro importantes artistas nacionales: el escultor Federico Assler, el matrimonio de pintores conformado por José Balmes y Gracias Barrios, y el artista visual Nemesio Antúnez.

    Las solicitudes fueron presentadas por las fundaciones relacionadas con los artistas y familiares, e incluye el Taller Roca Negra de Federico Assler en San José de Maipo, la casa y archivos del matrimonio de pintores Gracia Barrios y José Balmes en Ñuñoa, y el fondo documental del destacado artista visual Nemesio Antúnez, que está resguardado por la Fundación dedicada a su obra.

    A la sesión asistieron Federico Assler (96 años) y su esposa, Francisca Délano, así como Elisa Triviño Balmes, nieta mayor del matrimonio Balmes Barrios, y la hija de Nemesio Antúnez, Guillermina Antúnez, quienes recibieron con aplausos la decisión del CMN.

    “Este es un hito importantísimo para poner en valor y resguardar el patrimonio artístico en nuestro país, con acervos que nos permiten profundizar en la vida, proceso artístico y obra de cuatro artistas trascendentales del arte nacional en el siglo XX. Gracias al trabajo de las familias y organizaciones la ciudadanía puede acceder a esta información y acercarse al arte desde una nueva mirada. El objetivo ahora es proyectar este gran legado a las nuevas generaciones. Además, fue muy emocionante contar con la presencia de Federico Assler, cuyo trabajo nos recuerda la importancia de acercar el arte a las personas”, dijo la presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.

    En el caso de Federico Assler, la solicitud la presentó su esposa y artista María Francisca Délano, e incluye su taller, la casa museo, el parque escultórico con 11 terrazas de hormigón que alberga decenas de esculturas que dialogan con el paisaje, y los bienes muebles. El taller Roca Negra está ubicado en San José de Maipo y es un espacio que habilitó la pareja para desarrollar las obras de Assler, sobre todo de hormigón, cuyo desarrollo y perfeccionamiento le valió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2009.

    “Nuestro sueño era construir un lugar donde sus obras pudieran permanecer y reunir años de trabajo de Federico”, comentó Francisca Délano. “Yo quería que la obra escultórica estuviese conectada con la calle, no estática en museo, sino que dialogara con la gente”, explicó el artista, quien tiene decenas de obras en el espacio público y que replica con sus senderos y terrazas en San José de Maipo.

    La casa de José Balmes y Gracia Barrios fue un espacio concebido y utilizado simultáneamente por el matrimonio como espacio doméstico, taller artístico, lugar de docencia informal, reunión intelectual y resguardo patrimonial, y se constituyó como un núcleo activo de sociabilidad artística. Se incluyó también su fondo documental, de alto valor histórico y testimonial, pues constituye un registro directo de la trayectoria artística y política de sus productores y de procesos clave del arte chileno del siglo XX, especialmente el exilio y la reconstrucción cultural.

    “Esta declaratoria es de suma importancia para nosotros, porque nos estamos preparando para 2027, cuando se celebra el doble centenario de los artistas, y nos es imperativo volver a abrir la casa para la comunidad y que vuelva a ser lugar de encuentro y creación”, dijo Elisa Triviño Balmes.

    La declaratoria del Fondo Documental de Nemesio Antúnez es de carácter personal y fue recopilado por el artista entre 1930 y 1993, se vincula a su trayectoria artística, cultural, social e institucional. El conjunto incluye correspondencia, fotografías, bitácoras, registros de exposiciones, documentos administrativos, material audiovisual y documentación histórica familiar. “Todo parte por Nemesio, que hace su propio archivo, luego pasa a Patricia Velasco, mi madre, que lo sigue trabajando y uniendo y luego a mí. Hoy decidimos hacerlos públicos”, explicó Guillermina Antúnez.

    Estas declaratorias representan un avance relevante para la preservación de la historia de las artes visuales en Chile. La protección legal garantiza la conservación de estos espacios y archivos, y también promueve su puesta en valor, difusión y conocimiento más profundo de su quehacer artístico. Estos inmuebles y acervos documentales dan cuenta de procesos creativos y las trayectorias que integran la historia del arte nacional.

    Más sobre:MonumentosConsejo de Monumentos NacionalesMinisterio de las CulturasFederico AsslerNemesio AntúnezGracias BarrosJosé BalmesArteArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Trama bielorrusa: tribunal rechaza petición de la defensa y mantiene prisión preventiva de Eduardo Lagos

    Lo más leído

    1.
    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres
    Chile

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles