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    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”

    Tras una denuncia hecha por editoriales socias de la Corporación del Libro y la Lectura, se llevó a cabo un procedimiento de incautación por el delito de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, en que se decomisaron miles de libros en locales ubicados en la Galería Comercial San Diego. El presidente de la corporación afirmó que "la mafia del libro pirata persiste en el tiempo".

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Créditos a PDI

    La Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi), dependiente de la PDI, realizó este jueves 26 de marzo un procedimiento de incautación por el delito de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, decomisando más 37.000 libros en tres locales comerciales ubicados en la Galería Comercial San Diego. Los libros tienen un valor estimado de $1.400 millones.

    La acción fue ordenada por la Fiscalía Local Pudahuel, luego de una denuncia realizada por editoriales socias de la Corporación del Libro y la Lectura junto a Alessandri Abogados, hecha tras reconocer libros piratas a la venta en los tres locales de la galería ubicada en la comuna de Santiago.

    Créditos a PDI

    Sebastián Rodríguez-Peña, presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, explica: “Lamentablemente la mafia del libro pirata persiste en el tiempo, afectando directamente el trabajo de autores, ilustradores, diseñadores, libreros, y otras áreas vinculadas a los libros. Hay que ser claros: la piratería en Chile es un delito cometido por grupos criminales organizados, igual que en cualquier otra industria. De hecho, solo en los últimos años el decomiso de libros producidos ilegalmente alcanza a los 400 mil ejemplares aproximadamente”.

    Rodríguez-Peña recalca lo siguiente: “Es una situación que desborda al mundo del libro y la cultura; es un grave problema de seguridad, de posibles delitos tributarios, de perjuicio al derecho de autor, entre otros aspectos. Esperamos que las autoridades puedan avanzar en aumentar las penas, que son bajísimas, para dar señales claras contra estos delitos”.

    Créditos a PDI

    Por su parte, Hernán Torres, abogado del Estudio Alessandri, detalló que “el material fue incautado en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, consistente en la reproducción y comercialización no autorizada de obras protegidas. Dicha conducta configura un ilícito que vulnera los derechos de autor de los distintos titulares involucrados". Torres agregó que “se evaluará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes destinadas a la tutela efectiva de los derechos vulnerados y a la reparación íntegra del daño causado”.

    En el operativo se detuvo a dos personas, una mujer extranjera en situación irregular y un hombre chileno, ambos sin antecedentes, por el delito flagrante de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

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    Más sobre:LibrosPDISan DiegoSantiagoPirateríaLiteraturaSantiago CentroDenuncia

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