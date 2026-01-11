Del regreso de Alberto Fuguet al testimonio de Gisèle Pelicot: los libros que marcarán el pulso editorial de 2026

En este 2026 que acaba de comenzar, el mundo editorial chileno llegará cargado de novedades y reediciones relevantes. Tanto los grandes grupos transnacionales como los sellos independientes preparan un año intenso, con regresos esperados, nuevas apuestas narrativas y libros de no ficción que prometen generar debate.

Desde las oficinas locales de Penguin Random House adelantan a Culto parte de sus lanzamientos para los próximos meses. Entre ellos destaca el regreso de George R.R. Martin al universo de Game of Thrones con Caballero de los siete reinos, una nueva edición de las andanzas de Egg y Dunk, publicada con motivo de su adaptación para HBO Max. También llegará Hija del desierto, de la escritora nacional Andrea Amosson, una novela histórica de rebeldía y pasión en la que una mujer del altiplano chileno lucha por su libertad mientras se adentra en los secretos milenarios de las momias Chinchorro.

Penguin Random House publicará además el nuevo libro del popular Julio Rojas, El problema del fin del mundo, una novela de ciencia ficción ambientada en un planeta en crisis ante la amenaza de un virus. A esto se suma una antología de cuentos de la aclamada escritora argentina Agustina Bazterrica, Diecinueve garras y un pájaro oscuro. Completan el panorama títulos como El novio, de Freida McFadden, y Hansel y Gretel, una reinterpretación del clásico a cargo de Stephen King con ilustraciones de Maurice Sendak.

Agustina Bazterrica Foto: Juan Farías

En el ámbito de la no ficción llegará un título que seguramente dará que hablar: Un himno a la vida, de Gisèle Pelicot. En él, la autora francesa narra en primera persona su brutal historia en el marco de la batalla legal contra su marido y los cincuenta hombres acusados de agredirla. Su llamado a que la vergüenza cambie de bando y la potencia de los mensajes que ha lanzado al mundo han conmovido a lectores de todo el planeta.

En ese mismo registro se publicará La endemoniada de Santiago, de José Raimundo Zisternas (con prólogo y edición de Patricio Jara). Se trata de una pieza de no ficción histórica basada en una fuente primaria de 1857: el caso de Carmen Marín, una joven cuyas convulsiones sacudieron a la ciudad. Asimismo, se sumará De todas las flores, de la mexicana Natalia Lafourcade, un diario musical que reúne material inédito de su álbum homónimo premiado con el Grammy.

Por su parte, el grupo Planeta también tendrá importantes novedades. Quizás la más significativa sea el regreso a la ficción del aclamado escritor nacional Alberto Fuguet, quien durante este 2026 publicará su nueva novela, Ushuaia, bajo el sello Tusquets. El libro es el sucesor de Ciertos chicos (2024). Como antesala, en enero se lanzará la reedición de Sudor, la novela original de 2016. Desde su retorno al sello español, el catálogo de Fuguet ha sido progresivamente republicado. En ficción, Planeta también presentará lo nuevo del escritor nacional best seller Francisco Ortega: Catrala, una novela histórica que aborda la figura de Catalina de los Ríos y Lisperguer, la célebre Quintrala. A esto se suman Diligencia, del guionista Pablo Toro (Mis años grossos, Los 80); Tierras raras, de Carolina Brown; y El cielo bajo las nubes, de María José Navia.

En el plano de la no ficción, Planeta publicará en enero El horror enmascarado, del periodista Rodrigo Cid, una investigación sobre el funcionamiento de la DINA durante los primeros años de la dictadura cívico-militar. También llegarán Santiago subterráneo, de Daniela Améstica; Punto de lectura, de la crítica literaria Soledad Bianchi; Posdemocracia en Chile, de Aldo Mascareño; Historia freak de la Segunda Guerra Mundial, de Joaquín Barañao; y uno de los títulos más esperados: Microdramas, de la psicoanalista Constanza Michelson.

02 Mayo 2024 Entrevista a Constanza Michelson Psicologa, Psicoanalista, escritora. Foto: Andres Perez Andres Perez

Anagrama también prepara un 2026 de alto vuelo. La casa catalana publicará El emperador de Alegría, la segunda novela de Ocean Vuong, autor vietnamita-estadounidense cuyo debut, En la tierra somos fugazmente grandiosos (2020), tuvo un enorme éxito. En este nuevo libro, Vuong narra una historia situada en el pasado colonial de Estados Unidos. “Un relato conmovedor sobre las heridas que atormentan nuestra alma colectiva”, señala la reseña editorial. Además, llegarán El aniversario, de Andrea Bajani, reciente Premio Strega; En todo hay una grieta y por ella entra la luz, la nueva novela de Patricio Pron; y también novedades de autores chilenos, como Dónde puedo dejarlo, novela de Alejandra Costamagna, junto con la reedición de La Antártica empieza aquí, el primer libro de cuentos de Benjamín Labatut.

09 Noviembre 2023 Entrevista a Benjamin Labatut, escritor. Foto: Andres Perez Andres Perez

En no ficción, uno de los lanzamientos más esperados es Koljós, el nuevo libro del escritor y periodista francés Emmanuel Carrère, donde vuelve a revisar el pasado de su familia, como ya lo hizo en Una novela rusa. El libro arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, figura central de la vida intelectual francesa, y se convierte en una investigación genealógica que cruza algunos de los grandes conflictos del siglo XX. También llegarán La hermana, de Liliana Viola, último Premio Anagrama de Crónica, y Bukele, el rey desnudo, un perfil del presidente salvadoreño escrito por el periodista Óscar Martínez.

El mundo independiente

Desde Ediciones Universidad Diego Portales (UDP), su editor Felipe Gana: “El primer lanzamiento que tenemos para el próximo año es la nueva edición de Natalia de Pablo Azócar, en la colección La recta provincia, una novela clave para comprender el estado de la narrativa chilena de los años ochenta y principio de los noventa. En Vidas ajenas, la colección de temas biográficos, se vienen dos perfiles de artista chilenos. Por una parte la esperada biografía del poeta y artista visual Juan Luis Martínez, escrita por el periodista cultural Roberto Careaga, en la misma línea del excelente La poesía terminó conmigo sobre Rodrigo Lira, recorre la vida cultural de los setenta y ochenta, como también la vida viñamarina de esos años, desde el joven motoquero y rebelde hasta el creador de uno de los libros más trascendentes de esos años: La nueva novela; la otra es el intento de la periodista y escritora Sabine Drysdale por desentrañar la biografía de una de las artistas plásticas más influyentes y enigmáticas de siglo XX: Matilde Pérez”.

“En la colección Huellas, de crónicas y ensayo Latinoamericano, vamos a publicar un conjunto de ensayos personales, crónicas, prólogos literarios e, incluso, ficciones que juegan con los textos de no ficción, de Paulina Flores, una de las voces más frescas y potentes de la narrativa chilena actual, en esta colección se mezcla la actualidad con Antigüedad Clásica, los mitos griegos con el reguetón, en un textos donde la levedad es una virtud y se repasan a autores como Manuel Puig, Flannery O’Connor o Idea Vilariño. De esta última poeta uruguaya continuaremos publicando su obra, es interesante ver cómo se ha ido revalorizando su obra y el constante aumento de sus lectoras y lectores, editaremos No, su último y poderoso libro, con prólogo a cargo de la editora y periodista argentina Malena Rey, en la misma línea de Nocturnos y Poemas de amor, dos libros que a su vez reimprimiremos. En la colección Indicios, publicaremos una selección del poeta persa Omar Jayam, realizada por el poeta y editor Adán Méndez. En total publicaremos 23 libros en las diferentes colecciones que iremos dando a conocer durante el año”.

Desde Libros del Amanecer, el editor Cristián Guerra anuncia la publicación de la novela negra Los endemoniados, de Mauricio Embry, y un volumen de relatos de Andrea Brunet centrados en la infancia, con tintes irónicos y de realismo mágico. En divulgación llegará Chile, país mestizo, una antología interdisciplinaria que reúne a diversos especialistas.

En su subsello de periodismo narrativo, Berrinche Ediciones, se publicará la reedición de Hotel España, de Juan Pablo Meneses, en una versión revisada y actualizada. Además, hacia fin de año aparecerá el libro que reúne los textos finalistas del premio Nuevas Plumas Chile.

Desde Banda Propia comentan sus editoras, Lorena Fuentes y María Yaksic. Fuentes comenta: “En nuestra colección Contemporánea iniciaremos el 2026 con la reedición de Radio ciudad perdida, la novela más emblemática del escritor peruano-estadounidense Daniel Alarcón, creador del podcast Radio Ambulante. Y seguiremos con la publicación de El ojo de Goliat, la celebrada novela de horror del escritor argentino Diego Muzzio, un libro que, en palabras de Mariana Enríquez, es ‘imposible dejar de leerlo, con toda la tensión fascinante que provoca la mejor literatura’. Más avanzado el año, también publicaremos la primera novela de la escritora chilena Victoria Ramírez, y novedades de otras autoras y autores de la casa, como Edwidge Danticat, Dionne Brand y Luciano Lamberti”.

Yaksic agrega: “La colección Perdita comenzará el año con un libro de Marguerite Duras Outside. Papeles diarios, sus textos de prensa entre los años cincuenta y fines de los setenta, que muestran su fascinación por la calle y la oralidad. El libro se publicará además con un ensayo de María Moreno escrito especialmente para esta edición. Luego nos trasladaremos al siglo XVII, con los juicios de Indias a La Quintrala. Este libro es resultado del minucioso trabajo de investigación de Bernardita Eltit quien recuperó estos juicios directamente desde el Archivo de Indias en Sevilla y realizó su transcripción paleográfica. Los documentos se leen con una actualidad increíble y arrojan nuevas pistas personaje emblemático del Chile colonial. Preparamos también un libro de la escritora, feminista y científica portorriqueña Ana Roqué de Duprey, cuyo centro será su proyecto de Botánica antillana: cuadernos inéditos que junto a otros textos podrán en dialogo su trabajo con otros recientes herbarios publicados: el de Rosa Luxemburgo y el Emily Dickinson”.

En tanto, desde la editorial de la U. de Valparaíso comenta su directora, Jovana Skármeta: “Para este primer semestre publicaremos Prosa doméstica, de Marcelo Mellado, un conjunto de crónicas, artículos y micro ensayos, está dividido en: sobre Pueblos abandonados, Narrativas municipales, además de una tercera parte con otros tópicos de índole político cultural, todos escritos con la agudeza e ironía características de la narrativa de Mellado. En la colección Poesía aparecerá la traducción del libro Pictures of the Floating World, de Amy Lowell, escritora norteamericana, ganadora del Premio Pulitzer de Poesía en 1926, de manera póstuma. La traducción estuvo a cargo de Juan Camilo Perdomo, traductor colombiano que cuenta con varios reconocimientos por su labor”.

“Por otra parte, publicaremos cinco títulos en la colección Académica, que son las obras ganadoras del Cuarto Concurso de Publicaciones Académicas del sello; entre estos: Pier Paolo Pasolini. La fuerza del pasado, la imagen del futuro. Por otro lado, siendo 2026 el Año del Cerebro, publicaremos La máquina de existir, del médico neurocirujano y profesor de la Universidad de Valparaíso Carlos Bennett Colomer, quien narra su experiencia y fascinación por el cerebro”.

Alfonso Alcalde

Desde la casa La Pollera comenta su editor, Simón Ergas: “Este año 2026 en narrativa tendremos dos primeras novelas de escritores jóvenes: A ratos me reconoces, de Benjamín Escobedo y Challay, de Joaquín Jiménez, que ganó el MOL inédito. En divulgación viene el tercer libro de Catalina Velasco sobre tiburones y publicaremos la edición chilena de Austeridad y barbarie, de Mauricio Lima sobre la austeridad entendida como un acto de resistencia a la barbarie de vivir cada vez más aislados y autorreferentes. Ya que se ha hablado bastante de este libro, podemos contar que vamos a rescatar los tres tomos de Los sicópatas de Viña del Mar de Alfonso Alcalde en un solo libro con prólogo de Marcelo Mellado. Y vamos a inaugurar nuestra nueva línea de no ficción literaria con Cuando pienso en mi madre, de José Miguel Martínez, un emotivo ensayo diario donde el autor vincula -a través de libros y películas- los diez años de la muerte de su padre y los diez años del nacimiento de su hijo”.

En el plano de las publicaciones musicales, el editor del sello Club de Fans, Matías Hinojosa, señala: “El 2026 vamos a estar orientados al baile. Dentro de las publicaciones que tenemos en calendario están las traducciones de los libros Listening to the Music the Machines Make: Inventing Electronic Pop 1978-1983, de Richard Evans, donde se recorre en profundidad, y acudiendo al testimonio de buena parte de sus protagonistas, el camino que llevó hacia la revolución del synth pop y sus años de gloria entre 1978 y 1983, con nombres como Gary Numan, Depeche Mode, The Human League, entre muchos otros; también publicaremos otro volumen de la colección 33 1/3 Géneros: el libro Dance-Punk, de Larissa Wodtke, el cual trata la historia de este estilo que surgió a fines de los 70, cuando el punk se encontró con la música disco, y que experimentó un potente resurgimiento a principios del 2000 con proyectos como LCD Soundsystem y The Rapture”.