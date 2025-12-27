SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Discos chilenos 2025: estampas al oído

    Esta es solo una selección de momentos sonoros dignos del play, entre nombres famosos y debutantes, vocación masiva y repliegue experimental, pulso bailable o pensativo.

    Marisol GarcíaPor 
    Marisol García
    14.08.2025 Angelo Pierattini Serqueira Músico y compositora de rock chileno. Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    En nuestra memoria sentimental, la escucha de un año no se ordena como una sucesión de títulos en competencia, sino que va registrando cada impresión al oído en la forma de algo así como estampas sonoras; inasibles, pero no por eso fugaces.

    Las marcas que deja la música que nos conmueve nisiquiera se trata de canciones, sino que de momentos.

    Reducida a esos fragmentos emotivos, la música chilena tuvo en 2025 un despliegue pródigo en provocaciones dignas de la atención y el recuento. Fue inquietante en el spoken-word oscuro de Hasse Kassel al inicio de su abrasivo disco La brea, así como coqueto en las invitaciones de Andrés Landon durante el colorido Era (“no sé qué sea mejor / solo se que los dos hacemos vibración…”). Consiguió hacernos bailar en casi todos los temas de Rumba criolla, de Hombre Bomba; y extender un meneo suave en El tren fantasma, de Banda Volante, o más sofisticado en la cadencia electrónica de chicarica, en Invierno en la playa. Devolvió el imperecedero eco de la tradición punteando las cuerdas de dos discos emparentados en nombre y espíritu: un nuevo LP de Catalina y Las Bordonas de Oro, y un álbum tributo a Humberto Campos (1924-1982) coordinado por el Conjunto Bordonas. Y ascendió a planos nuevos, con el cruce de, por ejemplo, Nano Stern hacia el jazz (el barniz de Refugio era hasta ahora inédito en su discografía), Ángelo Pierattini a la canción mexicana (en título e invitado —Juan Cicerol— de Lo que se ve no se pregunta) y el fogueado baterista Sebastián Arce (Panico, Yajaira) a las melodías ligeras y adherentes en su sorprendente disco solista Slic.

    Otros momentos por los que atesorar la escucha de este 2025 están también en la precisión inteligente con la que Paz Court se cuestiona asuntos vitales en Preguntas, la bella descripción del talento mayor de la que es capaz Elizabeth Morris en Violeta (“divina y humana / profana y sagrada / lo cierto en tu boca / la justa mirada…”) o el juego entre romance y creación que establece Javier Barría en Mi nueva canción. No se olvida la proclama incomparable de Al gobierno, uno de los 28 tracks que el muy independiente Andy Moletto se las arregló para publicar este año en dos LP separados, ambos recomendables.

    Una estela en el oído puede quedar luego de ver una película, como con la estupenda banda sonora de Sebastián Orellana para Los años salvajes; o gracias a las texturas y experimentos de las mujeres convocadas a Escuchas frágiles (sello Pueblo Nuevo). A veces las dan sorpresas, como lo que Luciano Rubio, un nombre asociado hasta ahora sobre todo a la dirección de videoclips, ha logrado en su disco Volcanes, certera prueba de música capaz de delinear imágenes.

    “Esta tierra Latinoamericana sigue cantando incluso en el silencio. Enseñar música es enseñar a vivir con el alma despierta”. Son palabras de una profesora de San Carlos, Luciana Ortega, que hace unas semanas recibió el “Premio al Educador de Música Latina” de los Latin Grammy. Su conquista internacional merecía más difusión (le fue indiferente a nuestro Ministerio de Cultura), y recuerda que nuestra música todavía se mueve en ámbitos no amplificados ni lucrativos. El deber hacia ella es, por eso, una escucha activa, de búsqueda y descubrimiento. Pero es un trabajo con alta recompensa.

    Más sobre:DiscosAngelo PierattiniCatalina y las Bordonas de OroHesse KasselMúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja
    Chile

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo
    El Deportivo

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025
    Cultura y entretención

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Crítica de discos: Lucybell es imprescindible, De La Soul alza el puño y Jon Batiste sorprende

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba
    Mundo

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación