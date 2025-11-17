BLACK SALE $990
    Dua Lipa canta y baila con Caetano Veloso y Carlinhos Brown en el escenario en su show en Brasil

    La artista invitó a las dos leyendas del cancionero del gigante sudamericano en su paso de este fin de semana por Sao Paulo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Dua Lipa canta y baila con Caetano Veloso y Carlinhos Brown en el escenario en su show en Brasil

    En su reciente paso por Chile con dos shows en el Estadio Nacional -11 y 12 de noviembre-, Dua Lipa sorprendió versionando a Mon Laferte con Tu falta de querer y a La Ley con El duelo.

    Incluso, la propia Laferte contó días después que la artista británica la había invitado a Ñuñoa para que cantaran juntas uno de sus himnos más populares y dramáticos. No se pudo: la chilena estaba de viaje a Las Vegas para los Grammy Latinos.

    Al parecer, la tónica de Lipa no sólo es homenajear a artistas de los países por donde pasa, sino que también invitarlos, en caso que sea posible.

    En su reciente paso del sábado 15 de noviembre por el estadio Morumbí de Sao Paulo, subió a escena a dos colosos del cancionero brasileño: Caetano Veloso y Carlinhos Brown.

    Con Carlinhos Brown, la cantante interpretó el clásico Magalenha, para luego sumar a Veloso en Margarida perfumada, también con Brown en el escenario, ambos bailando y gozando el instante. El momento recorrió todas las redes sociales.

    Tras Sao Paulo, Dua Lipa retornará a escenarios brasileros el próximo22 de noviembre, cuando lleve su gira internacional a Río de Janeiro.

    Tras sus fechas en Brasil, el tramo sudamericano del Radical Optimism Tour continuará por Perú (25 de noviembre, Lima) y Colombia (28 de noviembre, Bogotá).

