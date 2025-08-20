Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

La cantante Dua Lipa compartió algunas fotografías inéditas de su reciente paso por Santiago.

En las fotos se puede ver a la cantante posando en algunas locaciones del centro de la capital, incluso hay registros de su paso por lugares como el Club de la Unión.

La sesión de fotos fue parte de una campaña para la marca francesa Yves Saint Laurent, de la cual la artista es rostro desde 2019.

La estrella británica-albanesa permaneció una semana en el país. Visitó San Pedro de Atacama y se le vio en el Cajón del Maipo, según se comprobó por registros tomados por fans.

En la publicación en redes sociales, la cantante escribió: “No puedo esperar para volver”. Lo hará pronto, pues tiene agendado un show el próximo 11 de noviembre en el estadio Nacional.

Mira algunas de las fotografías a continuación