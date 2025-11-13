Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

Lo hizo en su primera noche en el Estadio Nacional, cantando Tu falta de querer de Mon Laferte. Pero en su segunda presentación en el coliseo de Ñuñoa, Dua Lipa sorprendió con El Duelo, de La Ley.

La cantante ha sumado un cover local, en cada país que ha visitado con su actual Radical Optimism Tour; ha cantado desde AC/DC y Scorpions, hasta Raffaella Carrá y No Doubt.

En su versión, El Duelo sonó sorprendentemente similar a la grabación de estudio del álbum Invisible (1995). Incluyó la famosa introducción de batería de Mauricio Clavería, los arreglos de guitarra muy similares a los de Pedro Frugone y la característica línea de bajo de Luciano Rojas.

Eso sí, la introducción que tocó la banda de Dua Lipa fue más breve, para dar paso a la artista. Incluso su guitarrista logró interpretar el solo, muy similar al de Frugone.

Como detalló Culto, Dua Lipa recibe recomendaciones de equipos locales, para decidir la canción sorpresa que va a cantar. Luego, la ensaya junto a su banda en las pruebas de sonido. “Normalmente, durante la prueba de sonido, tocamos la canción de la noche y la de la noche siguiente, incluso si tenemos un artista invitado -contó a Variety-. Pero a veces, el tiempo apremia, y lo mejor de todo —y lo que resulta tan estresante y a la vez una locura— es que tenemos muy, muy poco tiempo para aprendernos todas las canciones”.

Escucha la versión de Dua Lipa para El Duelo a continuación