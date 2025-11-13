OFERTA ELECCIONES $990
    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    En su segunda presentación en el Nacional, la británica-albanesa se inclinó por el hit que facturó la banda chilena en 1995. Un tema que alcanzó a ser esbozado por Andrés Bobe antes de su trágica muerte y fue incluido en el álbum Invisible. Aquí su historia.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    En el ánimo de La Ley, se alojó la penosa sensación del duelo. En abril de 1994, su líder, compositor y guitarrista, Andrés Bobe, falleció a consecuencia de un accidente en la intersección de las calles Monseñor Edwards y José Ortega y Gasset, en la comuna de La Reina, donde existe una plazoleta y se está proyectando un hito que lo recuerde.

    Tras un período de relamerse las heridas, el grupo decidió seguir adelante. Había una cabeza de playa para avanzar hacia la carrera internacional. Con su habitual ambición, Bobe ya había viajado a Los Ángeles en 1993 para mezclar cuatro canciones junto a Humberto Gatica, entre estas En la ciudad (cara de Dios), la canción que fue el tema principal de la teleserie Champaña, de Canal 13.

    Músico inquieto, Bobe junto a Beto Cuevas y Luciano Rojas habían trabajado en música nueva de cara al siguiente álbum de La Ley. Una de esas piezas que trabajaron, acabó llamándose El Duelo.

    Según contó Beto Cuevas a este medio, la letra tuvo una mutación. “Es una canción con un gran coro, que hasta un cierto punto es controversial, porque originalmente cuando escribí la melodía y la letra, porque la otra parte la hicimos con Andrés Bobe y Luciano Rojas, yo había escrito ‘sin amor no te haces feliz, sin dolor no sufres más’, que sería lo obvio.

    La Ley en 1994. De izquierda a derecha: Beto Cuevas, Andrés Bobe, Luciano Rojas y Mauricio Clavería. Archivo Histórico/Cedoc Copesa

    “Pero después pensé ¿y si lo invierto?,ahí lo cambié a ‘sin dolor no te haces feliz, sin amor no sufres más’, un cambio más existencialista pero más real y funcionó bien”, agregó.

    En el Libro Invisible. La Ley (La Piedra Redonda, 2024) el autor Sergio Cancino detalla que originalmente, Bobe solo tenía dos partes, con los acordes del verso y del estribillo. También agrega otros detalles, como que la música fue trabajada en la parcela de Puente Alto donde residía Bobe y funcionaba una sala de ensayo.

    Según palabras de Rojas recogidas en el texto, su aporte fue fundamentalmente acelerar el ritmo del tema. “Siempre nuestras canciones eran midtempo, ni lentas, ni rápidas, como en la mitad”.

    En las plataformas se puede encontrar el demo de la canción. La introducción de batería y ciertos detalles en los arreglos de teclados crecieron en las sesiones de estudio. El solo de guitarra de Pedro Frugone es relativamente distinto al que terminó en el disco.

    Años después, El Duelo fue incorporada en la sesión MTV Unplugged de la banda. Ahí tomó otro cariz, en una versión de un tiempo más acompasado y la inclusión de la mexicana Ely Guerra en la voz. “Le dio una segunda vida, parecía otra canción -recuerda Cuevas-. Ely es hasta el día de hoy una gran amiga, y un amigo productor en México me dice ‘¿por qué no invitas a Ely a cantar contigo? me puse a pensar y dije claro, Ely no había hecho tantas colaboraciones, era buena idea”.

    La Ley en 1995. De izquierda a derecha: "Coti" Aboitiz, Pedro Frugone, Beto Cuevas, Luciano Rojas y Mauricio Clavería Archivo Histórico/Cedoc Copesa.

    “Decidí llamarla y directamente le dije que estamos haciendo un disco en vivo, un Unplugged y me encantaría que cantes con nosotros esta canción, El Duelo -agrega-. Entonces le mostré la versión acústica que habíamos hecho y le encantó“.

    Con su dramático videoclip dirigido por Cristián Galaz, El Duelo fue el primer sencillo de Invisible, el álbum que le dio mayor notoriedad a La Ley. También fue la canción elegida por Dua Lipa como el cover local que sumó en el repertorio de su segunda noche en el Estadio Nacional, este miércoles 12 de noviembre. Un proceso en que la artista recibió recomendaciones tanto del sello local que administra su catálogo (Warner Music), la productora DG Medios y equipos que han trabajado con ella en sus anteriores pasos por el país.

