Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

Ed Sheeran presenta su nuevo sencillo A Little More junto con el video oficial, en donde el artista vuelve a traer a Rupert Grint (el recordado Ron Weasley en la saga fílmica de Harry Potter) para una nueva entrega.

Inteligente y aguda en sus letras y apoyada en elementos de blues en el sonido, A Little More transmite un mensaje de autopreservación y coraje moral.

Sheeran escribió la canción junto a DAVE (quien ya trabajó con él en Nothing On You, F64), Blake Slatkin (Charli XCX, Kid Laroi), Cirkut (The Weeknd, Lil Nas X) y Johnny McDaid (antiguo colaborador). La producción estuvo a cargo de Blake Slatkin y Cirkut .

El video oficial, dirigido por Emil Nava (Post Malone, Dua Lipa), marca el regreso de Rupert Grint , quien formó equipo con Ed en el video oficial de Lego House, en donde interpretó el personaje de un fan obsesivo de Sheeran .

El nuevo álbum de Ed Sheeran, Play, se lanzará el 12 de septiembre.

Mira el video de A Little More a continuación