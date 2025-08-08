Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción
A little more, se llama lo nuevo del arista. Está acompañado por un videoclip en tono de comedia, protagonizado por Nathalie Emmanuel y Grint, quien tuvo una recordada participación en un clip en el pasado.
Ed Sheeran presenta su nuevo sencillo A Little More junto con el video oficial, en donde el artista vuelve a traer a Rupert Grint (el recordado Ron Weasley en la saga fílmica de Harry Potter) para una nueva entrega.
Inteligente y aguda en sus letras y apoyada en elementos de blues en el sonido, A Little More transmite un mensaje de autopreservación y coraje moral.
Sheeran escribió la canción junto a DAVE (quien ya trabajó con él en Nothing On You, F64), Blake Slatkin (Charli XCX, Kid Laroi), Cirkut (The Weeknd, Lil Nas X) y Johnny McDaid (antiguo colaborador). La producción estuvo a cargo de Blake Slatkin y Cirkut .
El video oficial, dirigido por Emil Nava (Post Malone, Dua Lipa), marca el regreso de Rupert Grint , quien formó equipo con Ed en el video oficial de Lego House, en donde interpretó el personaje de un fan obsesivo de Sheeran .
El nuevo álbum de Ed Sheeran, Play, se lanzará el 12 de septiembre.
Mira el video de A Little More a continuación
