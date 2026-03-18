El clásico Beatles Tour tendrá nueva edición en septiembre

El vocalista y fundador de Beatlemania, Mario Olguín, anuncia una nueva edición de su reconocido Beatles Tour, considerado por miles de fanáticos como la experiencia Beatle más completa y profunda del planeta.

La versión número 26 del viaje se realizará desde el 8 de septiembre de 2026, con un recorrido que incluye 6 noches en Londres y 4 noches en Liverpool, 6 circuitos Beatles, un London City Tour, un día libre y casi 100 lugares vinculados a la historia de los Fab Four.

Desde su creación en 1997, el tour ha llevado a más de 400 pasajeros provenientes de Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y España, consolidándose como un viaje único por su nivel de acceso, cercanía y profundidad histórica. Una experiencia irrepetible para fanáticos de los Beatles.

Entre los elementos que hacen de este tour una vivencia incomparable, destaca el acceso exclusivo al interior de las casas de infancia y juventud de Paul McCartney, John Lennon y George Harrison y Ringo Starr, acompañados por el propio Mario Olguín. Los pasajeros también podrán disfrutar de conciertos íntimos en las casas de George y Paul, una oportunidad reservada solo para este grupo.

El itinerario incluía hasta el 2024, un encuentro privado con Pete Best, baterista original de Los Beatles, pero debido su inesperado retiro en abril 2025, esta actividad se hace ahora con la presencia de la legendaria secretaria del grupo, Freda Kelly, figura relevante en la historia de la banda.

El London City Tour se hace a bordo de un tradicional bus rojo de 2 pisos, exclusivo para los integrantes del tour. Y recorre las principales atracciones de Londres tales como el Palacio de Buckingham, La Torre de Londres, la Abadía de Westminster, la Catedral de Saint Paul y el Big Ben, entre una veintena de lugares, culminando con un paseo en Ferry por el Río Támesis y una vuelta en el London Eye, en una cápsula también exclusiva para los pasajeros del tour.

Liverpool: el corazón del legado Beatle

Durante las cuatro noches en Liverpool, además de las casas de Los Beatles, los viajeros tendrán acceso privado al Casbah Coffee Club, el lugar donde los Beatles debutaron en Inglaterra y que después de una treintena de presentaciones abandonaron, para debutar en el Cavern.El tour también contempla el salón al que Olguín denomina el Big Bang Salón, pues ahí, un 6 de julio de 1957, Paul y John fueron presentados dando inicio a una alianza que reiniciaría el mundo, no solo en lo musical, sino que además en lo social.

Cuando se le pregunta a Mario, si se visita el Cavern en Liverpool y el Paso de Cebra de Abbey Road en Londres, responde por supuesto que sí, pero eso lo hace cualquiera, y remata: “el tour visita lugares que no visita cualquiera y después de vivir el tour, cada vez que veas una foto de Los Beatles, vas a poder decir: yo estuve en ese lugar”.Para reservas y más información del Beatles Tour 2026, ingresa AQUÍ.

Paralelamente, Beatlemania, la banda liderada por Mario Olguín que ha interpretado la obra de los Beatles por más de 36 años, realizará su primer concierto masivo de 2026, el domingo 12 de abril, a las 18:30 horas, en el Teatro Oriente de Santiago.