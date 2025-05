El cómico momento de Isabel Allende en la televisión española: “Tú necesitas afrodisíacos”

La escritora chilena Isabel Allende está de estreno y todas las miradas del mundo del espectáculo han girado sobre ella. Esta semana llegó a tiendas su nueva novela, Mi nombre es Emilia del Valle (Sudamericana). Un viaje al pasado donde una periodista estadounidense viene a Chile para cubrir la Guerra Civil de 1891, y a buscar a su padre.

Y como siempre, cada uno de sus lanzamientos es un suceso. De esa manera, ha comenzado una promoción donde fue invitada al programa La Revuelta en España, uno de los más populares de ese país. Ahí protagonizó un cómico momento junto al presentador de TV, David Broncano.

La chilena de 82 años se refirió no sólo a su flamante obra y sus proyectos, sino que también reveló detalles sobre su vida privada, como la vez que conoció a su actual marido, Roger Crukras.

El “enfrentamiento” con el animador

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención y que fue ampliamente comentado en redes sociales fue cuando bromeó con David Broncano sobre su vida sexual y privada, lo que puso en aprietos al comediante.

“Yo hablé con Silvia, tu novia. Pensé que lo que tú necesitas, después de conversar con ella, son afrodisíacos”, partió diciendo Allende, entre las risas y los aplausos del público, quienes aleonaban para que siguiera profundizando en el tema.

Por su lado, el animador respondió: “¿Qué dices, hombre? Habrás hablado con otra persona porque yo soy muy fogoso”.

Isabel Allende puso en aprietos a famoso presentador español durante pícara conversación. Captura pantalla.

“Chequéalo con ella, porque tal vez te crees muy fogoso”, contraatacó la escritora, mientras que Broncano se defendió asegurando que “no me creo, tengo un espejo grande en la habitación y me veo, y digo ‘qué vigor’”.

“Ella no está de acuerdo”, respondió Allende, nuevamente entre el apoyo de la audiencia.

Posteriormente, la chilena le regaló un libro que escribió sobre afrodisiacos, generando otra vez las risas del público.

El conductor intentó defenderse y le pidió a su pareja Silvia Alonso que explicara sus dichos. Al más puro estilo Sábado Gigante, ella precisamente estaba entre el público, desde donde le pasaron un micrófono para que fuera en defensa de su pareja.

Mi nombre es Emilia del Valle: las claves para entender la nueva novela de Isabel Allende Foto: Alejandro Meter

“Isabel eran cosas entre nosotras, estábamos contándonos la vida, no esperaba que lo fueras a decir aquí frente a todo el mundo”, declaró Silvia.

“¿Qué le has contado? ¿No les has dicho que hoy en vez de siesta me he arrimado un poco más?”, respondió Broncano sin esperar la respuesta de Isabel Allende: “Si lo tienes que contar es porque sucede rara vez”.

Luego de las risas que provocó el momento, la esposa de Broncano decidió bajarle el perfil al asunto y manifestó que “está todo bien, pero bueno que le echamos un vistazo al libro”.

Isabel Allende nuevamente se salió con la suya y demostró un envidiable manejo escénico ante las cámaras. Digno de su figura.