    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    La penúltima jornada del certamen tendrá el debut de la actriz y humorista de 42 años. Nombre habitual del circuito de stand up, también ha incursionado en la televisión y tuvo un exitoso paso por el Festival de Talca 2019. “Ahora tengo material para todos los escenarios”, declaró en 2025.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Quién es y cómo llega Piare con P, la comediante que estará en la quinta noche de Viña 2026

    La quinta y penúltima noche del Festival de Viña 2026 tuvo como carta del humor a Piare Muñoz. Dueña de una carrera de nueve años, la comediante y actriz conocida en la escena como Piare con P vivió su primera experiencia ante el “Monstruo”. Salió después de Mon Laferte y antes de Yandel Sinfónico.

    “Significa el resultado de harto trabajo. Yo quería (estar en Viña) y estuve enfocada en esto, hasta que resultara. Por suerte, fue bastante rápido. He disfrutado a concho todo el proceso, he aprendido muchísimo”, explicó este miércoles a los medios en la conferencia previa al certamen, donde prometió que en la Quinta Vergara ofrecerá una rutina “bien festivalera” y “lo más transversal posible”.

    Oriunda de La Florida, Muñoz se ha asentado en el circuito del stand up nacional. Pero no se ha limitado a los bares y teatros más emblemáticos de ese ambiente: también ha tenido pasos por programas como La Noche es Nuestra (Chilevisión) y El Antídoto (Mega), y por festivales televisados.

    Su primera incursión de ese tipo llegó cuando su carrera estaba en una etapa embrionaria: en 2019, cuando llevaba sólo un par de años como comediante, fue invitada a presentarse al Festival de Talca, el certamen que en ese momento era transmitido por TVN y conducido por Karen Doggenweiler y Cristián Sánchez. Ante 150 mil personas, presentó una rutina de 40 minutos basada en las vivencias de su adolescencia, su divorcio y sus experiencias como hija de Carabinero (retirado hace varios años).

    Aunque selló un paso exitoso en el evento –y, según ha reconocido, ese hito le permitió empezar a vivir de su trabajo con la comedia–, hoy mira con distancia esa experiencia. “Veo esa rutina, a mí no me gusta. No me gusta mi estilo”, indicó en la conferencia de Viña 2026.

    Piare con P ha sido enfática en que su versión actual como artista es fruto de una transformación que le costó varias reflexiones. En 2025, invitada al programa Sin Editar, aseguró: “Ahora tengo material para todos los escenarios. He actuado en la cárcel y en la misma semana en Chicureo”.

    Eso sí, en ese mismo espacio reconoció que en un momento “estuve súper rebelde con mi trabajo. Cuando partí con la terapia, sentí: yo ahora estoy bien y nadie me está dando oportunidades, me voy a quedar en los bares (...) Soy cuma, no estoy ni ahí. Nunca me dejó de ir bien, porque la gente se reía con lo cuma que yo era”.

    Hasta que en algún momento, hace unos tres o cuatro años, evaluó el alcance que podía tener su labor, tanto su estilo como los temas que aborda. Fue particularmente útil un consejo que le escuchó a Daniela “Chiqui” Aguayo: “Si quieres llegar al Festival, tienes que prepararte como si ya estuvieses confirmada”.

    La llamada de la organización llegó en el momento correcto. Así lo manifestó en la conferencia de prensa realizada en la previa a Viña. “Siento que este era el momento. Por ejemplo, el año pasado igual quería (estar en el Festival), pero estaba con mucha ansiedad. Hoy tengo una tranquilidad que a mí misma me sorprende”, expresó.

    Y enfatizó: “Estoy muy esperanzada de que las cosas puedan salir bien, porque me he preparado harto”.

