El crítico más duro: Stephen King revela su veredicto de la serie Welcome to Derry

Particularmente atento a las adaptaciones de sus obras al celuloide, el afamado escritor Stephen King no se guardó sus impresiones sobre la nueva serie It: Welcome to Derry recientemente estrenada por HBO Max, la que dirigida por Andy Muschietti es una precuela de las películas It (2017) e It: Capítulo dos (2019). La historia estelarizada por el terrorífico payaso Pennywise.

La impresión de King ante la serie fue más bien positiva: “Me gusta mucho It: Bienvenidos a Derry. Hay muchos elementos de terror y muchas imágenes surrealistas", ha dicho en declaraciones al New York Post.

El escritor destacó una escena en particular, una que ocurre en un supermercado y que se le ha quedado “grabada”: “Con tarro de pepinillos y todo”. No es casual, porque tiene mucho que ver con la literatura que suele trabajar, todo muy doméstico y pedestre.

Además, como usuario muy activo de redes sociales, King se dio tiempo de escribir su opinión en la plataforma Threads: “BIENVENIDO A DERRY es increíble. El primer episodio es aterrador”.

Esto no es menor, considerando que el escritor es un hombre con sentido bastante crítico, y que de hecho, se ha manifestado contrariado cuando alguna adaptación de su trabajo en el cine no le ha gustado. Así por ejemplo, ha señalado que la legendaria cinta El resplandor, de Stanley Kubrick, nunca le satisfizo. En cambio, su postura ha sido muy diferente con los filmes de It. De hecho, hizo un recordado cameo en la parte 2.

La parte de las reseñas

La serie ya ha estrenado seis de sus ocho capítulos en las pantallas de HBO, y las críticas son más bien mixtas. Por ejemplo, Espinoff.com señaló: “Es un caramelo para los fans del terror de Stephen King, pero la serie de HBO Max cae en los mismos defectos que las películas”.

“Es, desde luego, una interesante ampliación y profundización en el mito de Pennywise a través de la historia de una generación anterior de perdedores y sí, tenemos grandes escenas de terror. Pero, por otro lado, su historia tampoco termina de justificar demasiado su existencia o, al menos, no termina de dar argumentos a favor de que les veamos semana a semana".

Brooke Palmer

“Uno de los grandes problemas que veo en It: Bienvenidos a Derry es cierta falta general de carisma, más que entre los actores en sí, casi que en los personajes. No hablo precisamente del reparto preadolescente, que cumplen sobradamente sino de que pocos personajes adultos son capaces de captar la atención dentro de un universo de secundarios y protagonistas ligeramente gris y desaborida".

Y sentencia: “Más allá de mis peros con una historia mejorable, en resumidas cuentas, tengo bastante claro que It: Bienvenidos a Derry es un caramelito para los que echábamos de menos las matanzas de Pennywise. Un encomiable regreso a esa Maine rural que explora y profundiza en ese terror primitivo e incontenible y, de paso, proporciona una buena dosis de sustos".

Por su lado, The Hollywood Reporter (THR), señaló: “En lugar de entretejer una historia matizada sobre nostalgia y memoria, Muschietti entregó un decente relato infantil ambientado en otra época que no estaba mal, seguido por una secuela contemporánea autónoma lastrada por casi todos los fallos narrativos del libro, agravados aún más”.

“El libro —probablemente aún mi elección como la novela más aterradora de King, si no la mejor— está repleto de flashbacks e interludios adicionales que podrían haber alimentado varias temporadas de televisión. Lo más peculiar de It: Welcome to Derry, entonces, es que los creadores han optado básicamente por replicar la trama central del libro y la película, llenando los vacíos con lo que parecen ser dispositivos y clichés de King de tercera categoría".

En tanto, El País, de España, tituló: “El inexplicable (y malo) horror con filtros”, y añadió: Lamentablemente, la adaptación de Jason Fuchs del clásico de Stephen King sólo brilla cuando apuesta por el género en su estado más puro y excesivo".

"It: Bienvenidos a Derry no es El visitante, ni tampoco es La historia de Lisey —series que recomiendo encarecidamente a cualquier lector de Stephen King porque no solo hacen justicia a la novela en la que se basan sino que la llevan tan lejos como el medio permite, es decir, la vuelven aún más compleja, le añaden infinidad de matices—, porque su intención es la de alinearse a la franquicia It, que trata, torpemente, de reconstruir un pasado que tiene demasiado del presente. No es únicamente que los actores —los niños de un siglo XXI en exceso centrado en la representación y el artificio, el meme— no sean en absoluto convincentes como habitantes de un supuesto Derry —ese Bangor, Maine, al que King se trasladó en la realidad para hacer con él su territorio de ficción, un Bangor que solo él estaba viendo, en su imaginación siempre retorcida— de los sesenta, es que nada lo es".

Brooke Palmer/HBO

Y remata: “Dice Bret Easton Ellis, el autor deAmerican Psycho, queItera “el Ulises del terror”, y no le falta razón. Después de todo, es una obra que pretende diseccionar el miedo, en todas sus formas —Pennywise es un ente mutante, adopta el aspecto de aquello que más aterroriza a su víctima—, y ni las películas que hasta la fecha se han estrenado ni este intento de serializar el fenómeno y, de paso, darle un origen, están a la altura. O solo lo están de forma intermitente. Porque la recreación del terror en soledad —el niño ante la lámpara hecha de piel y caras humanas, por ejemplo— tiene un valor pocas veces visto en televisión —por demasiado extraño o extremo en un sentido fantástico para un producto mainstream—, pero de nada sirve si está desarticulado, si no forma parte de una trama demasiado obsesionada con lo real —y, en este caso, militar—. Una pena".