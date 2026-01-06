El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

Fiel a su estilo, el comediante chileno Fabrizio Copano grabó un breve video desde las afueras del Metropolitan Detention Center, el centro donde se encuentra detenido Nicolás Maduro.

Residente en Nueva York desde hace años, Copano se apersonó en el recinto para un clip que emitió para su canal de YouTube, Somos Fabuloso, este lunes 5 de enero. “Estamos en las afueras de lo que se conoce como la cárcel Colaina One acá en Nueva York”.

Copano llegó a eso de las 21.00 horas al lugar. Ahí conversó con algunas de las personas que pasaban con el lugar, como una turista ecuatoriana, y algunos latinos residentes. “Han llegado varios jóvenes, me he dado cuenta, Uber Eats y todas esas cosas que vienen acá un poco a celebrar”.

También conversó con un venezolano residente. “Estamos muy contentos, muy alegres”, le dijo el hombre, aunque debió soportar algunas de las bromas propias del humor de Copano, especialmente cuando declaró que “las mujeres chilenas son muy hermosas”.

