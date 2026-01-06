De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

Entre la variedad de giras, reediciones, álbumes, singles y rumores, este año apunta a nuevos lanzamientos de nombres como A$AP Rocky, Madonna, BTS y Lana Del Rey, quienes preparan sus próximos discos luego de años de ausencia, mientras que bandas como Megadeth afinan sus despedidas.

¿Cuáles son los lanzamientos musicales programados para 2026? En esta lista repasamos diez álbumes prontos a salir, con estilos de música diferentes y para públicos variados.

1- The Mountain - Gorillaz

Gorillaz, la banda virtual británica compuesta por los ficticios 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, regresará este 2026 con The Mountain, su noveno álbum de estudio. Este nuevo lanzamiento aparece tres años después de Cracker Island, su último disco, y sigue la línea artística de la banda con narrativas abstractas y música conceptual. Ahora los miembros de la banda se encuentran escondidos en Mumbai con pasaportes falsos luego de “darle la espalda al mundo del estrellato”, acción que los lleva a una exploración musical de carácter místico.

La banda adelantó el álbum con la publicación de las canciones The Happy Dictator, The God of Lying, The Manifesto y Damascus como singles, lo que, junto a la confirmación de las colaboraciones de artistas internacionales como Bizarrap, Trueno, Omar Souleyman, Anoushka Shankar, Sparks, entre otros, construyó expectación y cuestionamientos en su comunidad de seguidores, sobre todo por el enfoque espiritual de la música. Su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026.

Gorillaz

2- Megadeth - Megadeth

Megadeth, la histórica banda estadounidense de thrash metal, lanzará su decimoséptimo y último álbum de estudio en 2026, titulado con el mismo nombre del grupo. Dave Mustaine, líder del cuarteto, confirmó que este trabajo servirá como despedida discográfica de la banda, cerrando una carrera de más de 40 años con un álbum de metal puro que vendrá acompañado de una gira final titulada “This Was Our Life”, que recorrerá el mundo y se presentará en Chile el 5 de mayo de 2026, en el Movistar Arena, y del estreno de un documental llamado Megadeth: Behind the Mask, que se estrenará en cines chilenos el 22 de enero.

El lanzamiento está programado para el 23 de enero. Para adelantarlo, la banda publicó las canciones Tipping Point, I Don,t Care y Let There Be Shred como singles.

3- Confessions On A Dance Floor - Part 2 - Madonna

En noviembre de 2025, la Reina del Pop anunció entusiasta y sorpresivamente su regreso con la continuación de uno de sus álbumes más famosos. En homenaje al 20avo aniversario de Confessions on a Dance Floor, Madonna confirmó este nuevo álbum para 2026, aunque todavía no se ha anunciado una fecha específica para el lanzamiento. A pesar de la discreción, el mensaje de la cantante deja claro que quiere traer de vuelta la esencia disco que la llevó al estrellato hace dos décadas.

4- Stove - Lana Del Rey

El décimo álbum de estudio de Lana Del Rey ha cambiado de nombre y fecha de lanzamiento en más de una ocasión, pero todo parece indicar que 2026 será su esperado año. La cantante estadounidense anunció su nuevo disco a principios de 2024, afirmando que se llamaría Lasso y que iba a experimentar con la música country, aunque más tarde confesó que el nuevo nombre sería The Right Person Will Stay. Ya en 2025, en una entrevista con el medio W Magazine, la compositora estableció Stove como el nombre definitivo de su nuevo proyecto y explicó que los atrasos surgieron porque añadió seis canciones más al álbum, las cuales, según ella, “fueron más autobiográficas de lo que esperaba”.

Stove está rumoreado para salir a finales de enero, pero la falta de claridad al respecto podría permitir que su lanzamiento se postergara algunos meses.

5- El regreso de BTS

Una de las bandas de k-pop más importantes de todos los tiempos programa su regreso para 2026. Los integrantes de BTS anunciaron su separación en octubre de 2022 para realizar su servicio militar en Corea del Sur, con planes de reunirse como grupo a mediados de 2025. Tras más de tres años de expectación, la banda surcoreana confirmó, a través de su agencia BigHit Music, que terminó de grabar su próximo álbum hace meses y que este finalmente se lanzará el 20 de marzo, significando su esperado regreso a la música. El álbum, todavía sin nombre, estará acompañado por una gira mundial que se extenderá a lo largo del año, cuya planificación será publicada el 14 de enero.

BTS

6- Don’t Be Dumb - A$AP Rocky

En la música hip hop, el rapero neoyorquino A$AP Rocky se afirma como uno de los primeros lanzamientos del año con Don’t Be Dumb, su cuarto álbum de estudio. Tras ocho años de su último lanzamiento (y mucha impaciencia de sus seguidores), este disco se ha anunciado con grandilocuencia por ser realizado con la colaboración de figuras importantes de la industria musical estadounidense como Tyler, the Creator, Mike Dean, Pharrell Williams y Danny Elfman.

El lanzamiento está previsto para el 16 de enero. A$AP Rocky no ha estrenado singles de adelanto, pero sí señaló que “quiere hacer el mejor álbum de todos” y este es su intento para lograrlo.

7- Los Tres

La influyente banda chilena Los Tres fue noticia durante julio de 2025 porque grabaron su próximo álbum de estudio (con su formación original y luego de 25 años sin material nuevo) en los legendarios Abbey Road Studios, ubicados en Londres. La instancia fue acompañada por un concierto en la sala Dingwalls, un escenario histórico para el punk.

Originalmente fue informado que este lanzamiento estaba previsto para finales de 2025, por lo que es más que esperable que este material histórico para el rock chileno sea liberado durante algún momento de 2026.

8- Dogma

La banda nacional de groove metal anunció que su sexto álbum de estudio será lanzado en abril de 2026. El grupo, conocido como representante chileno del “over produced groove” y por ser elegido como telonero de ambos shows de Iron Maiden en su última visita, lanzó dos singles como adelantos de su próximo disco. Ambas piezas, tituladas I Baptize My Chaos In Blood Turned To Wine y Voice ov Treason, tienen la peculiaridad de que su duración no pasa los 42 segundos.

9- Catalina y Las Bordonas de Oro

El grupo chileno, representante de nuevas lecturas del bolero y la música latinoamericana y ganador del Premio Pulsar 2025 por su disco Presagio, se prepara para nueve fechas de gira por el sur y el centro norte de Chile. Catalina Plaza, vocalista de la banda, afirmó en declaraciones recogidas por Discos Libres que en los shows “van a presentar canciones inéditas que serán lanzadas en 2026”, que serán interpretadas junto a los clásicos y canciones originales que tocan en sus conciertos. La presencia de nuevo material augura un 2026 acontecido y novedoso para los músicos.

10- Fother Muckers

La banda de rock chilena Fother Muckers se alista a lanzar nuevo material. Luego de su show en el Festival Fauna Primavera 2025, y exclusivamente para Culto, Martín del Real y Héctor Muñoz comentaron que ya habían grabado “la mitad o más” de las canciones de su próximo disco. En la misma declaración, anunciaron que “lo más probable es que sea el disco de Fother Muckers que mejor suene” y que esperan publicarlo en marzo de 2026.