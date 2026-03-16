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    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    El texto se presentará el 26 de marzo en Teatro Ictus. El evento contará con lecturas dramatizadas de El traje del novio, Historia para un alma vieja y Las aristócratas. Además, estas obras volverán a cartelera durante el primer semestre de 2026.

    Por 
    Daniel Cañete

    El traje del novio, Historia para un alma vieja y Las aristócratas serán los relatos que estarán dentro del volúmen recopilatorio Ternura y memoria. La edición de este libro lo hará Cuatro Propio y se lanzará el 26 de marzo en Teatro Ictus, ubicado en Merced 349, Santiago.

    El evento de lanzamiento comenzará a las 20:00 horas y tendrá lecturas dramatizadas de las obras con parte del elenco original. Tras esto, la obra se podrá comprar por librerías, en Teatro Ictus después de las funciones y en el sitio web de ediciones Cuatro Propio. El libro también tiene un texto de la directora Emilia Noguera en la contraportada y un prólogo escrito por la investigadora teatral Coca Duarte.

    Felipe Zambrano, autor de las obras, se ha hecho un lugar en la escena tras ganar la 20° Muestra Nacional de Dramaturgia. “Un libro es una forma de materializar lo fugaz que es el teatro. El público puede llevarse el texto después de la función, revivirlo o reinterpretarlo mediante la lectura”, señala en un comunicado de prensa.

    Nuevas funciones de obras fundamentales de Zambrano

    La primera obra en ser presentada será Historia para un alma vieja. La trama gira en torno a un capitán de la marina que debe enfrentar un error que no sabe cómo reparar, en una historia que toca la vejez, la memoria y los vínculos intergeneracionales. Tendrá funciones entre el 20 y 29 de marzo en Teatro Ictus.

    La segunda obra es Las aristócratas, la cual sigue la historia social chilena de algunas mujeres de la élite. El montaje se hará el 24 de abril en el Teatro Regional del Biobío, ubicado en Costanera Raúl Silva Henríquez 477. Mientras que, del 8 al 24 de mayo, estará en Teatro Mori Recoleta, con dirección Bellavista 77.

    La última en llegar a las funciones de teatro será El traje del novio. La historia relata la historia de una costurera de Concepción que recibe el encargo de confeccionar el traje de un violinista italiano. Esta obra se presentará en Teatro Mori todos los domingos de julio.

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    Más sobre:Ternura y MemoriaTeatro IctusFelipe ZambranoEl traje del novioHistoria para un alma viejaLas aristócratasCuatro PropioEmilia NogueraCoca DuarteTeatroTeatro Culto

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