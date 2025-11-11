El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
El cantautor continuó lo propuesto en sus singles anteriores, con una canción inspirada en situaciones cotidianas.
Palma retorna con nueva música desde otros lugares. Su nuevo single Otro Universo ya disponible en todas las plataformas de streaming, nos habla de situaciones inspiradoras, surgidas desde el cotidiano.
“El tema se construye en base a momentos extraordinarios y únicos, donde pequeños detalles construyen el imaginario que luego hace aparecer las canciones”, acuña y hace mención a la presencia de sus amigos, en dichas instancias: “Me puse a pensar en toda la gente que había estado conmigo durante el último tiempo y fui mencionando momentos que han resultado inspiradores”.
Con una propuesta sonora orgánica, pero eléctrica al mismo tiempo, el músico nacional buscó que todos los detalles pop se incorporan naturalmente a la base reggae que lo caracteriza y extiende. “Es una mezcla de lo que habíamos empezado a hacer con anteriores singles como Quién de los dos y Enredo, pero ahora dando un paso más allá”.
Así es que también se prepara para seguir dando pasos en su carrera musical, ante lo que describe como una “sensación cercana a la paz”, pues el proceso se acerca a cómo se ha imaginado el sonido de Palma. “Se siente orgánico, suena fresco. Es reggae y ritmos latinos con matices pop”, expresa.
Posterior a este sencillo, Palma prepara incursiones musicales con la bachata y la salsa; “colaboraciones entretenidas” y un sinfín de detalles que compondrán su próximo EP, un compilado de 4 canciones que construye una propuesta que lo mantiene feliz y expectante junto a su equipo.
Escucha Otro Universo a continuación
