SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

El estreno del espacio está fijado para este sábado 4 de octubre a las 15.00 horas, por las pantallas de TV+.

Por 
Equipo de Culto

El programa de televisión “El Mejor Maestro de Chile” ha concluido la etapa de preselección y ha definido a los 16 participantes que protagonizarán la segunda temporada. Tras un riguroso proceso de evaluación técnico-profesional orientado a destacar la trayectoria, las competencias y el compromiso comunitario de quienes trabajan en el rubro de la construcción, estos 16 maestros y maestras representarán diversas regiones del país, según presenta un comunicado.

La convocatoria nacional recibió postulaciones de maestras y maestros de todo el país, donde se cuenta a tres mujeres. El proceso de selección incluyó una evaluación teórica y entrevistas personales, con el objetivo de identificar no sólo las habilidades técnicas sino también el liderazgo, la vocación de servicio y el compromiso con la comunidad que caracterizan a quienes ejercen el oficio.

Desde el norte de Chile participarán Óscar Reza (33 años) de Antofagasta, Luis Barahona (42 años) y Francisco Rivera (46 años) de La Serena. Desde la Quinta Región estarán: Ángeles Boccazzi (25 años) y José Molina (47 años) de Viña del Mar y José Vergara (31 años) de Valparaíso.

De la capital, estarán Bryan Hernández (33 años) de Pudahuel; Kevin Cardozo (32 años) de La Florida; Michelle Luzardo (23 años) de la comuna de Santiago; Greg Saavedra (26 años) de Quinta Normal y Guiselle Montenegro (43 años) de Renca.

Mientras desde el sur, Camilo Delgadillo (42 años) de Pucón; Mauro Gajardo (39 años) de Padre Las Casas; Marco Cáceres (49 años) de Concepción; Víctor Candia (37 años) de Los Ángeles y Cristián Vásquez (44 años). de Talcahuano.

“El Mejor Maestro de Chile forma parte de nuestro compromiso con el desarrollo del capital humano en la construcción. Queremos entregar herramientas concretas que ayuden a las personas del rubro a mejorar sus competencias, ampliar su campo laboral y sentirse orgullosas de su profesión”, dice Renzo Denegri, Gerente de Estrategia de Clientes y Marketing de Sodimac, a través de un comunicado.

Esta iniciativa nace en el marco de la Gran Feria de Capacitación Sodimac y del trabajo del Círculo de Especialistas, instancias que promueven la formación continua, la especialización y la dignificación del oficio. Uno de los requisitos para postular fue ser parte del programa de fidelización de la empresa.

El estreno del programa de TV “El Mejor Maestro”, está fijado para el sábado 4 de octubre a las 15.00 Hrs. por las pantallas de TV+, con la conducción del periodista Álvaro García.

Más sobre:El mejor maestro de ChileÁlvaro GarcíaTV+Magazine

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Entel y América Móvil hacen oferta conjunta por Telefónica Chile

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde agua fría en mercados trasandinos

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Shell y Chilexpress sellan alianza para ampliar la cobertura del servicio de envíos

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

5.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro
Chile

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde agua fría en mercados trasandinos
Negocios

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde agua fría en mercados trasandinos

Shell y Chilexpress sellan alianza para ampliar la cobertura del servicio de envíos

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

FIFA aclara el futuro de Israel en las competencias internacionales
El Deportivo

FIFA aclara el futuro de Israel en las competencias internacionales

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona por la liga española

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes
Cultura y entretención

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca
Mundo

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

Policía cataloga de terrorista el ataque de Manchester y confirma dos arrestos

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta