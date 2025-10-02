El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

El programa de televisión “El Mejor Maestro de Chile” ha concluido la etapa de preselección y ha definido a los 16 participantes que protagonizarán la segunda temporada. Tras un riguroso proceso de evaluación técnico-profesional orientado a destacar la trayectoria, las competencias y el compromiso comunitario de quienes trabajan en el rubro de la construcción, estos 16 maestros y maestras representarán diversas regiones del país, según presenta un comunicado.

La convocatoria nacional recibió postulaciones de maestras y maestros de todo el país, donde se cuenta a tres mujeres. El proceso de selección incluyó una evaluación teórica y entrevistas personales, con el objetivo de identificar no sólo las habilidades técnicas sino también el liderazgo, la vocación de servicio y el compromiso con la comunidad que caracterizan a quienes ejercen el oficio.

Desde el norte de Chile participarán Óscar Reza (33 años) de Antofagasta, Luis Barahona (42 años) y Francisco Rivera (46 años) de La Serena. Desde la Quinta Región estarán: Ángeles Boccazzi (25 años) y José Molina (47 años) de Viña del Mar y José Vergara (31 años) de Valparaíso.

De la capital, estarán Bryan Hernández (33 años) de Pudahuel; Kevin Cardozo (32 años) de La Florida; Michelle Luzardo (23 años) de la comuna de Santiago; Greg Saavedra (26 años) de Quinta Normal y Guiselle Montenegro (43 años) de Renca.

Mientras desde el sur, Camilo Delgadillo (42 años) de Pucón; Mauro Gajardo (39 años) de Padre Las Casas; Marco Cáceres (49 años) de Concepción; Víctor Candia (37 años) de Los Ángeles y Cristián Vásquez (44 años). de Talcahuano.

“El Mejor Maestro de Chile forma parte de nuestro compromiso con el desarrollo del capital humano en la construcción. Queremos entregar herramientas concretas que ayuden a las personas del rubro a mejorar sus competencias, ampliar su campo laboral y sentirse orgullosas de su profesión”, dice Renzo Denegri, Gerente de Estrategia de Clientes y Marketing de Sodimac, a través de un comunicado.

Esta iniciativa nace en el marco de la Gran Feria de Capacitación Sodimac y del trabajo del Círculo de Especialistas, instancias que promueven la formación continua, la especialización y la dignificación del oficio. Uno de los requisitos para postular fue ser parte del programa de fidelización de la empresa.

El estreno del programa de TV “El Mejor Maestro”, está fijado para el sábado 4 de octubre a las 15.00 Hrs. por las pantallas de TV+, con la conducción del periodista Álvaro García.