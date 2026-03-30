El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

El universo de Star Wars tendrá una nueva expansión televisiva en Maul - Shadow Lord, la nueva serie animada de la franquicia. El proyecto está centrado en el guerrero Sith Darth Maul, antagonista de La amenaza fantasma (1999), y su supervivencia tras la irrupción del Imperio Galáctico. La serie tendrá diez episodios que se emitirán en Disney Plus durante el mes de abril.

La historia se ubica tras los eventos de la serie La guerra de los clones, en que Maul reconstruye su cuerpo y mente luego de ser derrotado por Obi-Wan Kenobi en la película de 1999. La narración inicia un año después de la ejecución de la Orden 66 (que mandó a eliminar a casi toda la Orden Jedi) y de la derrota del Sith a manos de Ahsoka Tano. Sin embargo, el show también se ubica varios años antes del destino que le espera al personaje en el programa Star Wars Rebels.

Star Wars: Maul - Shadow Lord (2026)

Luego del fin de la República, el guerrero Sith planea reconstruir su organización criminal (Crimson Dawn) en Janix, un planeta que aún no ha sido alcanzado por el Imperio. Allí, se cruza con una joven padawan Jedi desilusionada, quien podría ser la aprendiz que busca y la ayudará en su implacable búsqueda de venganza.

El principal encargado de la serie es Matt Michnovetz, quien asume el rol de guionista principal y productor ejecutivo. En la producción también estará Dave Filoni, el actual presidente de Lucasfilm y director de La guerra de los clones. Con esto, el productor suma otro proyecto de Star Wars a sus espaldas, en una lista en que figuran Star Wars Rebels, El Mandaloriano, El Libro de Boba Fett, Star Wars: Bad Batch y Ahsoka, entre otros.

La serie será emitida en Disney Plus con estrenos de dos capítulos semanales. Los planes incluyen diez capítulos que se emitirán entre el lunes 6 de abril y el lunes 4 de mayo de 2026 (todos los lunes), coincidiendo la transmisión final con la celebración del Día de Star Wars. El primer lunes de abril se estrenarán en la plataforma de streaming los episodios La oscura venganza y Planes siniestros.

Star Wars: Maul - Shadow Lord (2026)

Elenco destacado

El proyecto cuenta con un reparto de actores de voz destacado, incluso para los cánones de otras producciones animadas del universo. En el papel principal, el actor Sam Witwer regresa para interpretar al antiguo aprendiz de Palpatine, luego de hacerlo en La guerra de los clones, Star Wars Rebels y Solo: Una historia de Star Wars (2018).

La voz de Devon Izara, la joven padawan de la especie Twi’lek que acompaña a Maul, está a cargo de Gideon Adlon. Los creadores han definido al personaje como “un alma inocente en constante debate entre la luz y la oscuridad”, convirtiéndola en el blanco perfecto para que Darth Maul intente corromperla.

Uno de los personajes más destacados es el del Capitán Brander Lawson, un detective de la policía local de Janix que opera de manera independiente al Imperio Galáctico, lo que lo lleva a enfrentarse directamente con Maul debido a su ascenso criminal. Su voz es la del reputado actor brasileño Wagner Moura, que incursionará por primera vez en la franquicia galáctica luego de estar muy presente en la temporada de premios por su actuación en El agente secreto (2025).

Extraída de El Tiempo

Oscuridad y crimen

Star Wars: Maul - Shadow Lord se aleja de los relatos de heroísmo y esperanza que suelen caracterizar a los productos de Star Wars (sobre todo cuando se centran en los guerreros jedi). Este proyecto apuesta por una historia criminal, visceral y desprovista de la moralidad clásica de la saga, según ha dicho el propio equipo creativo.

Sam Witwer afirmó que la serie es una historia sobre “chicos malos contra chicos peores”. También aseguró que la serie no intentará redimir a Maul y que, por el contrario, su objetivo es “hundirse en su psique y explorar facetas inéditas mucho más oscuras del personaje”.

Star Wars: Maul - Shadow Lord (2026)

Dave Filoni también comentó, a través de las redes sociales de Star Wars, que la historia de la serie guarda cierta relación con lo que habían sido los planes originales de George Lucas con el personaje. “George y yo habíamos tenido algunas conversaciones sobre Maul a lo largo de los años y cuáles habían sido sus planes. Entonces sentí que (la serie) era una manera de honrar ese futuro que íbamos a tener y finalmente sacar algo de él a la luz”, explicó.

Añadiendo a esta atmósfera lúgubre, la productora ejecutiva Athena Portillo elevó las expectativas al comparar la presencia de Maul con la de los icónicos villanos del cine de terror slasher, como Michael Myers o Jason Voorhees. Maul es, en sus palabras, una figura “aparentemente eterna; una fuerza implacable a la que es casi imposible matar”.