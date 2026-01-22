El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

El pianista Danor Quinteros, uno de los músicos chilenos más sólidos y premiados, se presentará en el Teatro CA660 con un espectáculo de alto nivel.

Se trata del espectáculo Virtuosismo & Encanto, cuyo programa incluye obras de destacados compositores como Haydn, Mompou, Granados y Medtner.

Egresado de la Pontificia Universidad Católica, Danor Quinteros se graduó con honores de la Escuela Superior de Música de Colonia (Alemania) y la Universidad Mozarteum (Austria), siendo becado por la Corporación Amigos del Teatro Municipal, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el prestigioso programa de intercambio alemán DAAD, en colaboración con CONICYT.

Con una ascendente carrera artística, Danor Quinteros ha realizado presentaciones en destacados escenarios de Europa, Asia y Norteamérica, incluyendo las salas más importantes de Chile, recibiendo más de 15 galardones en concursos nacionales e internacionales.

Ha sido reconocido en competencias de música de cámara, obteniendo el Premio de Lausanne en Suiza al mejor dúo violín y piano, y el premio al mejor pianista acompañante en la categoría de violín del Concurso Enescu.

El show está agendado para el martes 27 de enero. Las entradas se pueden adquirir en el sitio web de CorpArtes.

Programa

Joseph Haydn

Sonata en Mi menor, Hob. XVI:34 I. Presto II. Adagio III. Finale: Molto Vivace

Federico Mompou

Charmes I. … pour endormir la souffrance (para aliviar el sufrimiento) II. … pour pénétrer les âmes (para conmover las almas) III. … pour inspirer l’amour (para inspirar amor) IV. … pour les guérisons (para sanar) V. … pour évoquer l’image du pasado (para evocar la imagen del pasado) VI. … pour appeler la joie (para despertar la alegría)

Canción y Danza n.º 6

Canción y Danza n.º 8

Enrique Granados

Allegro de Concierto, Op. 46

–– Intermedio ––

Nikolai Medtner