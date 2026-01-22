Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2026

Hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los candidatos para los premios más importantes de la industria cinematográfica, los Oscar.

La edición número 98 de la gran premiación nominó en la categoría Mejor Película a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

Una batalla tras otra

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, bajo la dirección de Paul Thomas Anderson es una de las favoritas para ganar este año. En los Globos de Oro, la cinta recolectó nueve galardones y fue la gran ganadora de la noche.

Basada en Vineland, el largometraje cuenta la historia de un exrevolucionario, llamado Ferguson (Leonardo DiCaprio) sumido en la paranoia que vive aislado con su hija Willa (Chase Infiniti). Un día su archienemigo, Steven J. Lockjaw (Sean Penn), regresa a intentar eliminarlos.

La cinta estuvo en cartelera durante septiembre de 2025 y ya fue retirada. Sin embargo, se puede ver en HBO Max y se puede rentar o comprar digitalmente en plataformas como Apple Tv y Prime video.

Pecadores

La cinta nos traslada al Missisipi en 1932 para contarnos la historia de dos hermanos que vuelven a su ciudad natal para empezar de nuevo. La dupla no esperaba que su nuevo club de jazz fuera acechado por un grupo de vampiros, de los que tendrán que sobrevivir.

Desde julio de 2025, el largometraje está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Al igual que Una batalla tras otra, la película se puede arrendar o comprar digitalmente por Apple Tv y Prime Video.

Hamnet

La película ganadora de dos Globos de Oro sigue la vida de la esposa de Wiliam Shakespare, Agnes (Jessie Buckley), que enfrenta el duelo por la muerte de su hijo Hamnet, de quien el escritor se inspiraría para hacer Hamlet.

La obra fue estrenada el 15 de enero y actualmente se encuentra en cartelera de Cinemark, Cinepolis y Cineplanet, entre otros. También hay funciones en Cine Arte Normandie.

Frankenstein

Guillermo del Toro se inspiró en la novela clásica para darle vida a La Criatura de Jacob Elordi. Tal como en el libro, la trama gira en torno a un científico que consigue darle vida a un cuerpo humanoide. El futuro del Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, cambia cuando su creación se rebela contra él.

Desde un inicio la obra fue pensada para estrenarse en Netflix, actualmente sigue siendo parte del catálogo.

Marty Supremo

Timothée Chalamet interpreta a Marty Muaser, un jugador de tenis de mesa de los años 50. La película muestra la travesía del protagonista por lograr la grandeza a cualquier costo.

La película todavía no llega a Latinoamérica. En Chile, se podrá ver en cines desde el 5 de febrero.

Valor Sentimental

Este drama noruego se trata sobre el reencuentro de Nora y Agnes con su padre Gustav Borg, tras la muerte de su madre. Gustav es un director de cine que le ofrece un papel, en una película basada en su familia, a su hija Nora. La hija rechaza el rol, por tanto, el progenitor se lo ofrece a una joven actriz.

Valor Sentimental se estrenó el 25 de diciembre en cines y todavía está en la cartelera de Cinepolis. También hay funciones en salas del Centro Arte Alameda y CIne Arte Normandie.

Bugonia

La cinta relata cómo dos jóvenes secuestran al CEO de una empresa porque piensan que es un extraterrestre que planea destruir el mundo. Bugonia relata la batalla psicológica entre los personajes.

Bugonia sigue con algunas funciónes en salas. Además de estar en cartelera en Cinépolis, Cine Arte Normandie tendrá una función el viernes 23 de enero a las 20:00 y el lunes 26 a las 17:45.

El agente secreto

El thriller brasileño, que sumó 4 nominaciones, trata la historia de Marcelo, quien viaja de Sao Paulo a Recife para reencontrarse con su hijo. Una misión difícil de cumplir, ya que, al llegar, descubre que está siendo espiado y perseguido.

Llegará a la cartelera nacional el 26 de febrero.

Sueños de Trenes

Sueños de trenes narra la vida de Robert Grainier, un trabajador en la construcción de un ferrocarril del oeste de Estados Unidos. La película cuenta las tragedias y pérdidas del protagonista.

Desde el 21 de noviembre, la película está disponible en Netflix.

F1

La trama de F1 gira en torno a Sonny Hayes, un piloto de carreras retirado, quien vuelve al ruedo para salvar al equipo de Rubén Cervantes. Tendrá que colaborar con el novato Joshua Pearce para cumplir su misión.

La película está disponible en la plataforma Apple TV.