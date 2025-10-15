SUSCRÍBETE
Culto

El Agente Secreto: la nueva joya del cine brasileño anuncia preestreno en Chile

La premiada película del director Kleber Mendonça Filho y el actor Wagner Moura, que arrasó en el último Festival de Cannes, se encargará de clausurar la edición número 37 de FICViña. Brasil la acaba de escoger como la representante local en los Oscar.

Por 
Equipo de Culto
Victor Juca

El agente secreto es uno de los sucesos del cine latinoamericano del último año. Dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura, el filme conquistó múltiples premios en el Festival de Cannes 2025, incluyendo el reconocimiento a Mejor actor para el intérprete de Narcos y Guerra civil (2024). Además, Brasil la escogió como la representante local en los Oscar.

Ambientada durante la dictadura de ese país a fines de los 70, la película es un thriller político que sigue a Marcelo (Moura), un investigador universitario y experto en tecnología que regresa a Recife –su ciudad natal– en medio de la semana del carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo.

Cuando a Marcelo lo persiguen unos tipos contratados para asesinarlo, encontrará refugio en una red de contraespionaje de la resistencia que supuestamente le prestará ayuda para salir al extranjero junto al muchacho con pasaportes falsos.

El largometraje llegará a los cines chilenos próximamente (distribuido por Mubi), pero antes, en noviembre, tendrá su primer apronte con el público nacional en el marco del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICViña). El certamen, que este año celebrará su 37° versión, la exhibirá el sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Municipal de Viña del Mar (entrada liberada con previa inscripción).

De ese modo, si El húsar de la muerte (1925) será la película inaugural del evento –con una copia restaurada, como Culto informó recientemente–, El agente secreto será la película de clausura.

La 37° edición de FICViña es organizada por el Municipio de Viña del Mar en conjunto con las Escuelas de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Viña del Mar y la carrera de Comunicación Audiovisual de Duoc UC Viña del Mar, y es financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Revisa el trailer de El agente secreto a continuación:

Más sobre:CineEl Agente SecretoKleber Mendonça FilhoWagner MouraFICVIñaFICViña 2025Festival Internacional de Cine de Viña del MarFestival de CannesFestival de Cannes 2025Teatro Municipal de Viña del MarThe Secret AgentO Agente SecretoMubiCine Culto

