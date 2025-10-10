A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

La edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICViña) ya tiene fechas y proyección inaugural. El certamen, el más antiguo del país y el segundo más longevo de Latinoamérica, se extenderá entre el lunes 24 y el sábado 29 de noviembre, y tendrá funciones y actividades en el Teatro Municipal de Viña del Mar, Cine Arte Viña del Mar, Cinemark Mall Marina Arauco y Sala Aldo Francia.

El encuentro comenzará con una exhibición de El húsar de la muerte (1925), película que el próximo 24 de noviembre celebra 100 años. Se realizará en el emblemático Teatro Municipal de Viña del Mar y contará con la interpretación en vivo de la Orquesta Marga Marga.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1998, la cinta dirigida y protagonizada por Pedro Sienna se mostrará en una copia restaurada en 4K. Realizada por la Cineteca Nacional de Chile a partir de una copia en 35mm, la restauración permitió devolverle su brillo visual a través de un proceso de digitalización 4K cuadro a cuadro, que incluyó limpieza, estabilización y corrección de deterioros.

El filme, un clásico mudo del cine chileno, se mostrará con una composición original del maestro Pablo Bravo, inspirada en una tonada de Violeta Parra y adaptada especialmente para la Orquesta Marga Marga, bajo la dirección de Luis José Recart Echenique (Premio Altazor y Premio Domingo Santa Cruz 2013).

¿Cómo acceder a esa función? La entrada será liberada previa inscripción.

FICViña es organizado por el Municipio de Viña del Mar en conjunto con las Escuelas de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Viña del Mar y la carrera de Comunicación Audiovisual de Duoc UC Viña del Mar, y es financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El resto de la programación del certamen será detallado próximamente.