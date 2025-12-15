“Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

Uno de los estrenos más aclamados del año llega a HBO Max, Una batalla tras otra la última película del galardonado director Paul Thomas Anderson, se estrenará en la plataforma el 19 de diciembre como parte del sello Del cine a HBO Max, responsable de llevar los principales estrenos cinematográficos al streaming.

La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y se encuentra entre los mayores éxitos de público y crítica del año, con nueve nominaciones a los Globos de Oro y 14 a los Critics Choice Awards. La película sigue a Bob (DiCaprio), un exrevolucionario que busca la ayuda de sus antiguos compañeros después de 16 años para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo, el coronel Lockjaw (Sean Penn).

Una batalla tras otra es otro estreno de la franquicia Del cine a HBO Max, responsable de llevar varios títulos directamente de las pantallas de cine a la plataforma. La iniciativa tiene como objetivo llevar comodidad y entretenimiento al público para que disfrute de sus estrenos favoritos en cualquier lugar y en cualquier momento.