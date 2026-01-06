Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

En la tarde del pasado 5 de enero, la familia de Elías Llanos Canales confirmó su muerte. Biobio dio a conocer un comunicado de sus parientes que detallaba que el director y guionista se enfrentó a un cáncer y fue despedido en una ceremonia con sus cercanos.

Llanos estuvo en la dirección de proyectos como Los Turistas, All inclusive (2020), El vuelo de Manutara (2018), Un Concierto Inolvidable: Nueva Ola, la película (2014) y La Esmeralda 1879 (2010). Según detalla The Clinic, esta última fue la película chilena con más presupuesto en la historia. En total, el largometraje contó con 12 millones de dólares entre apoyos de grupos privados y de la Armada de Chile, lo que permitió hacer una réplica de los buques de guerra.

La película relata el enfrentamiento del Huáscar y la Esmeralda en el Combate Naval de Iquique. En una entrevista con The Clinic en 2010, Llanos explicaba que eligió este suceso porque la industria norteamericana se centraba en superhéroes de comic y quería hacer algo similar en Chile. “Me di cuenta de que no tenemos a nadie, pero sí tenemos héroes de verdad. Ahí fue donde enganché. Quería mostrarle a la gente cómo es un héroe, cómo se forma un héroe”, manifestaba el director en esa conversación.

Elías Llanos Canales no solo dirigió La Esmeralda 1879, sino que también participó en la composición de la banda sonora y el guión de la película. Fernando Godoy, quien interpretó al grumete sobreviviente Wenceslao Vargas, relata que el uso de buques complejizó la labor del director. “Eran unas logísticas muy difíciles para hacer esta película”, explica el actor a Culto.

Godoy recuerda a Llanos como una persona cariñosa y que estaba alegre en el set. “Era muy llamativa su manera de dirigir, era muy energético, muy comprometido con lo que estaba haciendo (...) Compartía mucho con su equipo, compartía mucho con su elenco. Creaba esas instancias”, rememora.

René Naranjo, editor de espectáculo en Radio BioBio, señala que: “Con esa película, Llanos se reveló como un realizador capaz de levantar esta gran producción, enorme para los cánones de la cinematografía chilena”.

Según Naranjo, el largometraje “dejaba ver la intención de realizar un cine de corte patriótico, que rescatara una identidad nacional”. Esto también es visible en El vuelo de Manutara donde se cuenta la historia de un equipo de las Fuerzas Aéreas de Chile que logran llegar a la Isla de Pascua.

Antes de su fallecimiento, Llanos estaba inmerso en su último proyecto Corriendo las olas. La cinta relataba la historia de niños con discapacidades que buscan aprender a surfear. El largometraje fue presentado el 29 de noviembre en la Teletón 2025. Sin embargo, todavía no ha sido estrenada en cines.