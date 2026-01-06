Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

Durante la jornada de ayer se confirmó totalmente la lista de comediantes para el Festival de Viña 2026, a realizarse entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero, y se confirman dos regresos y cuatro primerizos. Con el regreso esperado de Stefan Kramer y la irrupción de comediantes como Esteban Düch, poco a poco se construyen expectativas sobre qué nos deparará la próxima jornada de humor del festival más conocido de nuestro país.

A continuación, dejamos un breve repaso por la vida artística de los comediantes que se presentarán en Viña 2026.

Stefan Kramer

El imitador regresa a la Quinta Vergara, esta vez como veterano. Kramer se enfrenta a su cuarta incursión por el Festival de Viña, tras pasos exitosos en las ediciones de 2008, 2018 y 2020, donde se llevó todos los galardones principales y el cariño del público. Su éxito a finales de 2010 catapultó su carrera hasta convertirlo en uno de los comediantes más prestigiosos de Chile, lo que se reflejó en más gloria sobre los escenarios, con shows exitosos en Teletón y repitiendo en Viña, y triunfos cinematográficos a través de las películas Stefan v/s Kramer (2012), que mantiene el trono como la película chilena más taquillera de la historia, y El Ciudadano Kramer (2013).

El comediante tuvo una adaptación a nuevos formatos y públicos durante los últimos años, sosteniendo su imagen a través de sus redes sociales y su canal de YouTube, en que sube secciones variadas en que imita a diversos famosos. Tuvo un éxito ascendente durante la segunda mitad de 2025 con su sección “Cuánto vale el voto”, en que imitó a todos los candidatos presidenciales de las pasadas elecciones en entrevistas falsas con el presentador Leo Caprile. Con su maquillaje, tonos de voz, guiones contingentes y humor que oscila entre ser blanco y negro, Stefan Kramer llega con una imagen moderna que, aunque despierta ciertas críticas en audiencias menos familiarizadas con su comedia, dará qué hablar durante el próximo festival.

Rodrigo Villegas

Otro de los regresos a la Quinta Vergara será el de Rodrigo Villegas. El comediante, conocido anteriormente por sus roles como Mathiu Focker, El Máquina o Walter Boll en Morandé con Compañía, tuvo dos pasos exitosos previos en el Festival en que se llevó los premios principales, durante las ediciones de 2017 y 2023.

En sus incursiones anteriores, el humorista recibió aplausos y risas del público, aunque recibió cuestionamientos posteriores por enfocar su humor casi totalmente a su sobrepeso durante su primera rutina y a bromas de índole sexual durante la segunda. Actualmente, el comediante vive una vida personal algo alejada de los focos, aunque se mantiene activo con shows de stand up que experimentan con nuevos formatos. Durante 2024 presentó “Playlist: Un viaje necesario”, una rutina en que mezcló cine, música y humor, buscando, según sus propias palabras, “ser una alternativa al humor político y crítico”. Su paso por Viña en 2026 predice novedades respecto a sus espectáculos anteriores en la Quinta Vergara.

Esteban Düch

Una de las revelaciones del momento es Esteban Düch. El humorista venezolano, residente en Chile desde hace aproximadamente diez años, se ha consolidado como una figura potente del humor nacional, con un enfoque transversal (un poco más dirigido a las juventudes) que dirige su comedia hacia la autoconciencia, el humor negro y la burla personal respecto a su situación migratoria. Así, el humorista ha crecido exponencialmente en alcance, potenciando su llegada a nuevas audiencias a través de la publicación en sus redes sociales de videos grabados en sus shows de stand up.

Su debut en el Festival de Viña parecía inminente y las expectativas al respecto son altas, tras el fracaso de su compatriota George Harris en 2025. La relación entre Chile y Venezuela respecto a la migración desencadena opiniones de todo tipo en el público, manteniendo el tema como una contingencia ineludible para el día a día nacional, por lo que la decisión de Düch de abrazar el tema y tratarlo con humor puede levantar polémicas al respecto, pero también puede desatar risas. Lo que está claro es que, si mantiene la línea de sus shows personales, no dejará indiferente a nadie.

Asskha Sumatra

Esta comediante nacional aseguró su puesto en Viña 2026 ganando, por votación popular, el programa Coliseo de Megavisión, que daba un cupo a esta edición del festival como humorista. De nombre real Óscar Guzmán, Sumatra tuvo un salto de popularidad con su participación en el show televisivo, pero lleva tiempo presentándose en diversos recintos como standupera, presentándose como su personaje “La Reina del Café Concert”. Antes de eso, ejerció diez años como enfermero, subió videos a su canal de YouTube y participó en el reality Amigas y Rivales, dando a conocer sus virtudes como artista transformista.

La artista declaró, en Coliseo, que quiere “marcar un comienzo como la primera transformista que pisa la Quinta Vergara, porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país”.

Piare con P

La actriz y comediante chilena Piare Muñoz (conocida como Piare con P) se presentará por primera vez en el Festival de Viña. Conocida por su humor frontal enfocado en el feminismo, las presiones sociales de las mujeres, las relaciones de pareja, su origen puentealtino y demás temas cotidianos, destacó ascendentemente durante 2025 en shows de stand up hasta ganarse un puesto en la Quinta Vergara.

Sus presentaciones en recintos como el Comedy Restobar la han hecho ganar una comunidad fiel de seguidores que esperan, expectantes, su presentación en febrero. Su mayor desafío profesional hasta ahora, pero también el que puede darla a conocer a un público mayor.

Pastor Rocha

El último humorista que se presentará durante Viña 2026 será Pastor Rocha, de nombre real Santiago Endera. Durante 2025, el comediante chileno-ecuatoriano ha tenido un gran crecimiento, solidificado por su alcance en redes sociales como creador de contenido y por su última presentación en el Gran Arena Monticello.

Su personaje (un pastor religioso) se destaca por cómo aborda temas ligados a la fe con sátira e irreverencia, conectando tanto con creyentes como con escépticos. Su repaso por la religión es desde sus estudios de Teología, que utiliza como base implícita del humor que expone en su perfil de Instagram @esdecanuto_oficial, donde cuenta anécdotas y reflexiones satíricas sobre la fe como cultura contradictoria que puede llevar a la culpa y el miedo. Su presencia en la Quinta Vergara promete un humor que no se ve tan seguido en el Festival.