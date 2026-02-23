Entre la música y el cariño familiar: cómo es la intensa relación de Andrea y Matteo Bocelli

Un hombre encanecido con chaqueta dorada, corbata de moño y ojos cerrados camina del brazo de su hijo. Se colocan cerca de unos micrófonos con una orquesta completa a sus espaldas y comienzan a cantar un dueto. Esa tierna escena sucedió en el Festival de Viña del Mar 2024. El hombre era el histórico cantante italiano Andrea Bocelli siendo llevado por Matteo Bocelli al centro del escenario en la Quinta Vergara.

Esa estuvo lejos de ser la primera vez que cantaban como padre e hijo. Matteo Bocelli creció entre cantos de la vieja tradición italiana a dueto con su papá. “Para mí, era simplemente mi padre. Obviamente, sabía lo que estaba haciendo, que era alguien especial en la forma en que estaba haciendo música. Definitivamente aprendí muchas cosas, no sólo vocalmente hablando, sino también cómo enfocar una carrera”, dijo para Culto.

Matteo Bocelli se ganó los suspiros de sus fans con su teñida de huaso en su visita al país. Créditos: María Loreto Plaza (@estricolor).

Los cantantes han mostrado que su relación padre-hijo es sumamente importante para ambos. En el videoclip de Ven a mí(2018) el dueto canta en pianos separados, al pasar por una puerta se pueden ver recuerdos de ambos. Entre ellos, fotos en blanco y negro de abrazos, viajes y, por supuesto, del proceso musical de Matteo.

Crecer con un padre tan singular como el tenor italiano fue un privilegio, pero también una causa de inseguridad para Matteo Bocelli. “Porque piensas en un padre que todos los conocen por su voz a través del canto. ¿Y yo qué hago?”, sinceró en una entrevista con Canal 13.

En la entrevista, Matteo Bocelli también contó que ha logrado evitar los problemas en los años que han trabajado juntos gracias a los consejos de su padre. “Tenía 18 años cuando hicimos la canción Ven a mí. Ya estaba lo suficientemente maduro como para evitar algún tipo de conflicto”, detalló.

Matteo y Andrea Bocelli

El cantante italiano en ascenso explica que su apellido es algo que le ha dado fuerza. “Claro que ayuda tener un padre como Andrea Bocelli, porque él a mi lado ha sido importante para estudiar el canto, me ha apoyado en los conciertos, para las entrevistas”, explicó para El Colombiano.

Por el lado de Andrea Bocelli, en entrevista con NPR, el artista ha contado que su hijo tiene cualidades para ser una cantante como él. “Lo único que puedo decir es que tiene el espíritu y una buena expresión al cantar (...) La expresión es lo único imposible de aprender”.

En la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, Matteo Bocelli tuvo una presentación en el gran día de la pareja. Uno de los momentos que han sido más significativos para el italiano de 28 años. Sobre su actuación, su padre comentó: “Estoy honrado de que hayan contactado a Matteo. Como padre estoy extremadamente complacido. Sería extraño que no estuviera tan feliz por esto”, detalló a US Weekly.

El hijo debutó en solitario en 2023 con el disco Matteo. Para la ocasión su padre compartió un mensaje por Instagram como una carta para su hijo. “Tu padre, que ha viajado por todo el mundo y sigue saltando entre continentes, siempre estará para ti, para aconsejarte, apoyarte, alentarte y transmitirte las lecciones de los infinitos problemas que le ha enseñado. Ahora abre tus alas y vuela”.