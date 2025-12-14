VOTA INFORMADO por $1100
    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    El artista argetino vivió por algunos años en Chile, donde se desempeñó como director de la Orquesta de la Universidad de Concepción.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Les Luthiers con una de sus últimas formaciones.

    A los 86 años falleció el artista argentino Ernesto Acher durante la tarde de este viernes. Fue conocido como una figura revolucionaria en el mundo del espectáculo al combinar música clásica con humor.

    En 1971 llegó a Les Luthiers, grupo humorístico-musical años, en primer momento como reemplazo temporal de Marcos Mundstock. Un año más tarde fue invitado a participar de manera permanente. Algunos de sus aportes al grupo fue la creación de obras como “Miss Lilly Higgins” y la “Cantata de Don Rodrigo”.

    En 1988 Acher fundó La Banda Elástica, conjunto musical de jazz con mezcla de rock, tango y humor. Aquí reunió a artistas como Carlos Costantini, Hugo Pierre,Enrique Varela,Jorge Navarro,Ricardo Lew,Juan Amaral y Enrique Zurdo Roizner.

    El artista argentino llegó a vivir a Chile en 2002, donde se desempeñó como director de la Orquesta de la Universidad de Concepción, docente en la Universidad Diego Portales durante 6 años y también desarrolló proyectos como “Homenaje a Piazzola”.

    En septiembre de 2016 volvió a Buenos Aires y retomó su carrera con proyectos como “Humor, con Acher”, el programa radial “Los rincones de Acher”, un ciclo de shows llamado “Veladas espeluznantes” y fundó la Offside Chamber Orchestra, una orquesta de cámara de 23 integrantes.

    Ernesto Acher (Foto: pantallazo eldespate.com)

    Más sobre:Ernesto AcherArgentinaJazzMúsica clásicaHumorLa Banda ElásticaLes Luthiers

