    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Con una prolija carrera en España, Alterio recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, Malena y Ernesto.

    Por 
    Europa Press
    Europa Press Reportajes / Europa Press

    El reconocido actor argentino Héctor Alterio ha fallecido en Madrid a las 96 años “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente” hasta este sábado, según ha informado la familia Alterio-Bacaicoa en un comunicado.

    Alterio (Buenos Aires, 1929) fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

    Debutó como actor en 1948, con la obra ‘Prohibido suicidarse en primavera’, de Alejandro Casona, y, tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

    Su fama llegó a través del cine

    Su fama como actor, sin embargo, le llegó a través del cine, donde debutó junto a Alfredo Mathé en ‘Todo sol es amargo’ y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson, según ha informado la Academia de Cine en un comunicado.

    Fue en 1975 cuando se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español, colaborando con importantes figuras de nuestro cine como Jaime Chávarri, en ‘A un dios desconocido’, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; ‘El crimen de Cuenca’, de Pilar Miró; o ‘El nido’, la mítica historia de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar en 1980.

    A pesar de fijar su residencia en nuestro país, Alterio no dejó de participar en numerosas películas en su país natal, protagonizando cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: ‘La tregua’ (1974), ‘Camila’ (1984), ‘La historia oficial’ (1985), que logró el Oscar, y ‘El hijo de la novia’ (2001).

    Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, ‘Due uomini, quattro donne e una mucca depressa’, de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015, aunque también se le pudo ver en 2014 en ‘Kamikaze’, de Álex Pina.

    En 2004 recibió el Goya honorífico de manos de sus hijos Ernesto y Malena Alterio, reconocidos intérpretes también de cine, teatro y televisión en España y al otro lado del Atlántico, y cuatro años más tarde, en 2008, Argentina le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica.

    Ya en el año 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, entre ellos Ricardo Darín.

