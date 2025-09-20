SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

El comediante, recordado por su personaje “Juan Gallo” en Viña 1983, falleció este sábado. El actor había sufrido un accidente cerebrovascular en agosto de este año.

María José HalabiPor 
María José Halabi

El actor y humorista nacional Guillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui falleció este sábado.

Benítez, de acuerdo a su familia, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en agosto de este año.

En su cuenta de X, el Don Rorro Sinergia, músico y vocalista de la banda Sinergia, publicó “acaba de partir el gran músico y comediante Willy Benitez”.

“Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón”, comentó.

La agrupación Somos Chile Actores también dedico unas palabras por redes sociales: “Actor de la Universidad Católica de Chile, Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular”.

“Willy participó en diversos programas de televisión. Sus inicios fueron en TVN donde estuvo en “Pin Pon”, “Ya somos amigos” y “La Cafetera Voladora”. Fue parte del mítico “Festival de la Una”, creando siempre momentos de comedia y buen humor", indicaron.

Sumaron que “inolvidable es su protesta en el Festival Internacional de Viña del Mar en 1983, donde irrumpió con su tarro en el escenario para manifestarse contra la ausencia de humoristas en dicha edición del certamen. En un momento especialmente sensible de nuestra historia, en el escenario más notorio del país, Willy dijo “en Chile la risa no ha muerto”. Castigado por la dictadura, Willy estuvo fuera de pantalla por un tiempo, sin embargo su talento ineludible lo trajo de vuelta hasta el término del “Festival de la una”. En TVN también fue parte de “El Chapuzón” y “De buen humor”“.

Agregaron que “más tarde, Willy estuvo en Canal 13, con recordadas participaciones en “Venga Conmigo”, “Sábado Gigante”, “Na que ver con Chile”, entre otros. También fue parte de Chilevisión en programas como “Vampiras”, “Yingo”, “El bar del Bombo y los chistositos”. En el Festival de Viña de 2018, nuestro querido compañero Daniel “Bombo” Fica, hizo un sentido homenaje a Willy, compartiendo con él la Gaviota de Plata entregada por el público".

“El reconocimiento a una carrera inolvidable en la comedia y también a la valentía de Willy en un momento especialmente complejo. La memoria de Willy ya es parte de nuestra cultura y sin duda el homenaje permanente será que en Chile las risas nunca mueran”, expresaron.

El velorio de Guillermo “Willy” Benítez será en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de hoy sábado 20 de septiembre.

El funeral será este domingo en el cementerio parque El Prado.

Lee también:

Más sobre:Willy BenítezFallecimientoHumorista nacionalDon Rorro SinergiaGuillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso

Incendio afecta a la Iglesia Las Carmelitas en el centro de Viña del Mar

“Yo jamás vi el ladrillo”: Familiar de sujeto detenido por agresión a carabinero en Las Condes da otra versión del caso

Aduanas incauta 50 aves en el Paso Los Libertadores: iban ocultas en cajas de jugo

Detienen a conductor de bus que volcó en Ruta 5 Norte en Copiapó: no llevaba un registro de los pasajeros

Balance de tránsito en Fiestas Patrias: 11 personas han fallecido en accidentes viales

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

4.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

5.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso
Chile

Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso

Incendio afecta a la Iglesia Las Carmelitas en el centro de Viña del Mar

“Yo jamás vi el ladrillo”: Familiar de sujeto detenido por agresión a carabinero en Las Condes da otra versión del caso

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo
Negocios

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Con el saldo de seis choques: Verstappen se lleva la pole en una accidentada clasificación del GP de Azerbaiyán
El Deportivo

Con el saldo de seis choques: Verstappen se lleva la pole en una accidentada clasificación del GP de Azerbaiyán

Alexis Sánchez se aferra a la Roja: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile; sería ya en 2030, con 42 años”

Entre las mejores del planeta: las Pumas obtienen el undécimo lugar en el Mundial de Atletismo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años
Cultura y entretención

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York
Mundo

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención