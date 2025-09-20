Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

El actor y humorista nacional Guillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui falleció este sábado.

Benítez, de acuerdo a su familia, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en agosto de este año.

En su cuenta de X, el Don Rorro Sinergia, músico y vocalista de la banda Sinergia, publicó “acaba de partir el gran músico y comediante Willy Benitez”.

“Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón”, comentó.

Acaba de partir el gran músico y comediante Willy Benitez. Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón pic.twitter.com/I22tn2wOYp — Don Rorro Sinergia (@rorral) September 20, 2025

La agrupación Somos Chile Actores también dedico unas palabras por redes sociales: “Actor de la Universidad Católica de Chile, Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular”.

“Willy participó en diversos programas de televisión. Sus inicios fueron en TVN donde estuvo en “Pin Pon”, “Ya somos amigos” y “La Cafetera Voladora”. Fue parte del mítico “Festival de la Una”, creando siempre momentos de comedia y buen humor", indicaron.

Sumaron que “inolvidable es su protesta en el Festival Internacional de Viña del Mar en 1983, donde irrumpió con su tarro en el escenario para manifestarse contra la ausencia de humoristas en dicha edición del certamen. En un momento especialmente sensible de nuestra historia, en el escenario más notorio del país, Willy dijo “en Chile la risa no ha muerto”. Castigado por la dictadura, Willy estuvo fuera de pantalla por un tiempo, sin embargo su talento ineludible lo trajo de vuelta hasta el término del “Festival de la una”. En TVN también fue parte de “El Chapuzón” y “De buen humor”“.

Agregaron que “más tarde, Willy estuvo en Canal 13, con recordadas participaciones en “Venga Conmigo”, “Sábado Gigante”, “Na que ver con Chile”, entre otros. También fue parte de Chilevisión en programas como “Vampiras”, “Yingo”, “El bar del Bombo y los chistositos”. En el Festival de Viña de 2018, nuestro querido compañero Daniel “Bombo” Fica, hizo un sentido homenaje a Willy, compartiendo con él la Gaviota de Plata entregada por el público".

“El reconocimiento a una carrera inolvidable en la comedia y también a la valentía de Willy en un momento especialmente complejo. La memoria de Willy ya es parte de nuestra cultura y sin duda el homenaje permanente será que en Chile las risas nunca mueran”, expresaron.

El velorio de Guillermo “ Willy” Benítez será en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de hoy sábado 20 de septiembre.

El funeral será este domingo en el cementerio parque El Prado.