Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton, ícono de Hollywood y una de las figuras más reconocidas del cine de las últimas cinco décadas, falleció a los 79 años en California,

El deceso Keaton fue informado por la revista People, luego de que un portavoz de su familia le confirmase el hecho al medio estadounidense.

Keaton alcanzó la fama en la década de 1970 con su papel de Kay Adams en El Padrino y posteriormente consolidó su carrera con su colaboración junto al director Woody Allen en Annie Hall (1977), cinta que le valió el premio Óscar a Mejor Actriz.

Asimismo, en 2003 recibió el Globo de Oro tras protagonizar la cinta Alguien tiene que ceder, junto a Jack Nicholson.

Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, con el nombre de Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos; su padre, John Keaton Hall, era ingeniero civil, y su madre, Dorothy Deanne, se dedicaba al hogar. Desde pequeña mostró interés por las artes escénicas y el cine, lo que la llevó a estudiar actuación en Nueva York y a formarse en teatro antes de debutar en la pantalla grande.

La actriz nunca contrajo matrimonio, y tenía dos hijos adoptivos: una hija, Dexter, adoptada en 1996, y un hijo, Duke, adoptado en 2001.