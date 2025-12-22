Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

El Festival de Músicas del Mundo celebra en 2026 sus 25 años, como un evento clásico en la difusión de la World Music en Chile, desde su primera versión en 2001.

Para el 2026, en su versión XXV, el Festival Músicas del Mundo anuncia un variado e inédito cartel con 8 números internacionales y otros doce de Chile, que tendrán su puesta en escena en las comunas de La Granja, San Joaquín, El Bosque, Paine, Peñalolén, y Estación Central, tanto en parques como en teatros, desde el jueves 15 al domingo 25 de enero.

En la celebración de este aniversario, el Festival organizado desde sus inicios por Mundovivo y este año financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, destaca como novedad la incorporación de dos nuevos espacios: el emblemático Matucana 100 y el Centro Cultural Pueblito de Champa, escenarios que se suman a las locaciones de años anteriores como el Teatro Municipal de San Joaquín, Teatro “Anselmo Cádiz” de El Bosque y el Centro Cultural Chimkowe.

El gobernador Claudio Orrego comenta: “Queremos una ciudad viva, diversa y activa, donde las familias puedan disfrutar de manera gratuita experiencias artísticas y culturales de primer nivel, y son iniciativas como este festival las que hacen posible ese propósito. Seguiremos trabajando para que Santiago sea una ciudad que se encuentre, se cuide y se celebre en comunidad”.

Por su parte, Subhira Cepeda, creador del Festival extiende: “Es muy emocionante llegar a 25 años de Festival de Músicas del Mundo. Esta versión es sin duda la más grande que hemos realizado, con 20 bandas, 8 internacionales y 12 nacionales, se presenta una muestra de multiculturalidad con música de altísimo nivel, representando a África, India, Europa, Pueblos Originarios de Norte y Sud América; Inuit (Esquimales del norte de Canadá), Quichua de Ecuador, música Árabe, Klezmer, Celta, Gitana, Flamenca, Jazz, Fusión Latinoamericana , Afrobeat, Balcánica, Andina...muy contentos que puedan ser conciertos gratuitos, enfocados a la familia y en las más diversas zonas de Santiago”.

A lo largo de sus 25 ediciones, el Festival Músicas del Mundo ha logrado visibilizar, dar a conocer y otorgar un espacio de difusión a la World Music en Chile, generando actuaciones en nuestro país de destacados exponentes del estilo, como Flairck (Holanda), Huun Huur Tu (Tuva), Miroca Paris (Cabo Verde), Laetitia Zonzambé (República Centro Africana) o Tuuletar (Finalndia), sólo por nombrar algunos.

Cartel 2026:

Internacionales: Chuskupura (Ecuador) - Lemon Bucket Orkestra (Canadá) - Oktoécho (Canadá) - Oktopus (Canadá) - Trascendent Talas/Curtis Andrew (Canadá) - Uli Costa (Brasil) - Valérie Ekoume (Camerún)

Nacionales: Ajimsa - Andrés Cóndon - Celta Danzante - Chola y Gitano - Ensemble Tarab - Fatih - Golosa La Orquesta - Juan Pablo “Morete” - Magdalena Matthey - Newen Afrobeat - Pascuala Ilabaca & Fauna - Subhira Quinteto