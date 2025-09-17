Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Tradición en eventos familiares y barriales, la lota es un juego que convoca y genera espacios de sociabilidad. Esa observación fue la que generó la posibilidad de incluirla como parte de la Fonda Nómade, uno de los eventos de las Fiestas Patrias que se sustenta en la idea de mezclar cueca, cumbia y comedia.

A realizarse entre el 17 y 20 de septiembre en el centro cultural M100, la Fonda incluirá la lota para el público, aunque de manera particular; mezclará el juego con la comedia. Entre el sorteo de los números y el llenado de los cartones, habrá intervalos de comedia. Una jugada novedosa, pues en general los comediantes eluden presentarse en las Fiestas Patrias, de hecho, en su mayor parte prefieren tomarse unas vacaciones.

Las risas serán la tarea del colectivo Comedia con Arbolitex, los mismos que han desarrollado un peculiar proyecto de stand up comedy itinerante que se ha presentado con éxito en parques y espacios públicos de la ciudad. Los comediantes fueron convocados por la producción de la Fonda y todo se terminó se concretar hace aproximadamente un mes y medio.

Comedia con Arbolitex

La comediante Paloma Elgueta, “Palomoza”, detalla que la propuesta se nutre de la observación que ha hecho el grupo respecto a su experiencia callejera. “Nos dimos cuenta que lo que nosotros queremos hacer, es que la gente se sienta partícipe, que la fonda no sea ajeno a ellos, sino algo que ellos reconozcan y que sientan propio -dice al teléfono con Culto-. Y en ese trabajo de campo que hicimos, nos dimos cuenta de que algo que hace muy feliz en esta fiesta son las ferias y los juegos costumbristas. Y dentro de eso, apareció la idea de hacer una lota".

Para “Palomoza”, el juego de la lota se presta para la ocasión. “La lota es algo que a nosotros nos gusta mucho, como que dentro de todo parece un circo, es un espectáculo callejero en que se grita, la gente gana y festeja ahí mismo. Hay gente que se enoja un poco, un poquito. Y lo que nos parece muy interesante, es que da lo mismo el premio. El premio puede ser o muy grandilocuente o muy bajo, y la felicidad va a ser la misma. Y si el premio es bajo, va a haber un chiste también”.

La idea es mezclar el juego mismo con intervenciones de los comediantes. Algo así como llevar la Comedia con Arbolitex a la mesa. La lota la dirigirán entre los comediantes Jimmy Águila y la misma “Palomoza”. En cada jornada tendrán a un invitado, los que serán Beno Espinoza (18 de septiembre), La Wilo (19 de septiembre) y Paola Molina (20 de septiembre).

Paloma Elgueta, "Palomoza"

En las semanas previas han estado afinando la dinámica. “Ha sido trabajo de que esto quede unido, que tenga sentido, que no sea como que aparecieron unos comediantes hacer una lota -apunta ”Palomoza"-. Mezclamos la comedia con la lota. Va a haber comedia entre medio, cuando se reparten los cartones. Es como llevar una varieté de día a un panorama familiar”.

Según “Palomoza” la experiencia que acumularon en Comedia con Arbolitex les ha servido para montar la propuesta de la lota con humor. “Nosotros tenemos que hacer mucha organización para Arbolitex y para esto también. Por ejemplo, pensar en los premios, cómo se va a ver el escenario, cuál va a ser la dinámica que vamos a tener, quién va a cantar los números. También hicimos un trabajo de buscar datos de los números, que no sea solo par de patos, por ejemplo”.

La lota, por supuesto, ofrece fabulosos premios. A tono con el espíritu del evento, los asistentes podrán llevarse desde una caja de fósforos gigante, a una malla de limones, harina, y al estilo Sábados Gigantes, habrá electrodomésticos como una minipimer y un microondas. También está la posibilidad de ganar entradas para los shows de los comediantes (como el de Palomoza el 11 de octubre en el Liceo Manuel de Salas). Los premios se gestionaron con la producción. “Hicimos una lista y se hicieron cargo de eso”, detalla “Palomoza”.

Explanada M100

La Fonda Nómade abrirá sus puertas al mediodía. Luego, la Lota de Comedia con Arbolitex se desarrollará entre las 15:00 y las 16:30 horas, en un espacio encarpado especialmente para la ocasión.

Tras salir del espacio original en el Parque Bustamente, luego de una polémica con la Municipalidad, el proyecto Comedia con Arbolitex se movió durante espacios como el Parque La Bandera. El último show fue en el Parque La Hondonada de Cerro Navia, en junio pasado. Decidieron hacer una pausa por los meses de invierno, pero ya están preparando su nueva temporada para la primavera que será totalmente itinerante. “La experiencia de moverlo ha sido impresionante -acota ”Palomoza”-. Llegamos al Parque La Bandera, en San Ramón, y fue alucinante, era ver una explanada llena de gente que solamente fue a reír. Ahora estamos viendo cuál va a ser el orden de las comunas".

Además de la lota con comedia, la Fonda Nómade tendrá los habituales números musicales. Se espera las presentaciones de artistas como Camiseta 22, los flamantes ganadores de la competencia folklórica del Festival de Viña, Metalengua, además de Santobarrio, La Guay, entre muchos otros. “La fiesta no termina a medianoche, tenemos bandas en vivo a eso de las 12, 1 de la mañana. En el trasnoche tendrán cumbia, reggaetón, música urbana, va a haber de todo”, apunta Carlos Castro, director de Fonda Nómade. Las entradas se pueden adquirir vía Passline.