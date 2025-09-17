De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

La última vez que el público vio a Robert Redford en el cine fue en la superproducción Avengers: Endgame (2019), donde repitió brevemente su rol de Capitán América y el Soldado del Invierno (2014). Antes, en 2018, emocionó con una despedida con todas las de la ley: Un ladrón con estilo, una contenida película en que interpretó a un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en prisión o intentando escapar de ella.

Aunque se arrepintió de asegurar que con esa película se retiraba, a la larga terminó siendo su adiós de la pantalla grande, el lugar en que emocionó con personajes como Bob Woodward y Jay Gatsby. Este martes se informó que el actor falleció a los 89 años en Sundance, Utah, la tierra donde se instaló en los 60 y de la que nunca más se fue. The New York Times informó que habría fallecido mientras dormía, aunque por el momento no se han detallado las causas de su muerte.

Actor Robert Redford arrives for the international premiere of The Old Man & the Gun at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto

A través de una publicación en redes sociales –en que lo llamó “un verdadero héroe estadounidense”–, Mark Ruffalo indicó que el actor estaba enfermo y que le escribió una carta que no alcanzó a hacerle llegar. “Quería contactarme. He sido bendecido con tu presencia en mi vida, tanto dentro como fuera de la pantalla”, se lee en la misiva del actor, quien compartió con Redford en el drama carcelario El último castillo (2001).

Redford estaba retirado de la vida pública desde al menos 2021. Ese año fue visto en Mónaco, donde viajó para asistir a la ceremonia de entrega de premios de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que rinde homenaje a personas y organizaciones destacadas por su profundo compromiso con la preservación del planeta. Apareció junto a Sibylle Szaggars, su esposa desde 2009.

El actor había sufrido una dolorosa pérdida en 2020: ese año murió James Redford, a causa de un cáncer de vías biliares, tras una prolongada lucha contra enfermedades hepáticas.

“El dolor es inmensurable por la pérdida de un hijo. Jamie era un hijo, esposo y padre cariñoso. Su legado perdura a través de sus hijos, su arte, su cine y su pasión por la conservación y el medio ambiente”, indicó un representante del actor a los medios.

El Festival de Sundance, su otra gran obra, se mantenía en funcionamiento sin su participación activa. En 2020 el festival rompió con una tradición: cada año el evento comenzaba con un discurso en el escenario del Egyptian Theater, pero en esa oportunidad la organización decidió publicar sus comentarios en un dossier de prensa subido a su sitio web. Una señal inequívoca de que, a pesar de continuar ejerciendo como director, su rol ya no era el mismo.

Este martes el festival lo despidió, asegurando que su labor tendrá continuidad más allá de su existencia. “La visión de Bob de crear un espacio y una plataforma para voces independientes impulsó un movimiento que, más de cuatro décadas después, ha inspirado a generaciones de artistas y redefinido el cine en Estados Unidos y en todo el mundo”, señaló. “Nos honra ser parte de los guardianes de su extraordinario legado, que seguirá guiando al Instituto a perpetuidad”.