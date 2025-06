Fran Walker se pone en la piel de la diva Marlene Dietrich

Marlene Dietrich fue un ícono en la década de los 50. Como actriz y cantante, cultivó una imagen irreverente que plasmó en el uso de ropa masculina, el lucimiento de sus largas piernas, un desparpajo arrollador y romances con hombres y mujeres.

El musical “Marlene”, dirigido por Juan Cristóbal Meza y protagonizado por Francisca Walker, recorre la vida de la diva a través de las canciones más emblemáticas que entonó, relacionándolas con su biografía y con cada capítulo de la historia que le tocó vivir.

Hay texto, músicos en vivo y danza, un espectáculo completo que revive toda la magia del cabaret literario y del vodevil.

Inspirado en el recital en Broadway “An Evening with Marlene Dietrich”, el montaje es un relato profundo que nos lleva a conocer las contradicciones, dramas y significados del siglo XX.

“Nuestra intención es hablar sobre una figura que amó la libertad y hablar de libertad en este momento es súper importante. Nos fijamos en Marlene Dietrich porque es icónica, porque va más allá de lo femenino para transformarse en una figura de culto tanto en moda, política, religión y arte”, señala Juan Cristóbal Meza, músico y productor.

Sobre por qué decidió realizar un montaje basado en la figura de la artista alemana, explica: “Yo la conocí cuando era muy cabro, estaba estudiando y me impresionó su figura y lo que transmitía. El poder, la convicción, la naturalidad con que hacía las cosas, el sentido del humor, su inteligencia. Creo que también hay un pequeño impulso edípico, pues hay un paralelo entre mi madre, que es una actriz muy famosa (Delfina Guzmán), y la Dietrich. De alguna manera éste también es un pequeño homenaje a mi madre”.

Para prepararse, la actriz Francisca Walker leyó la biografía de Marlene escrita por su hija, revisó sus entrevistas, el concierto que dio en Las Vegas en 1953 y también sus famosas películas.

La protagonista detalla que interpretarla “es un desafío, porque es un personaje muy icónico dentro del cine. Por otro lado, es un honor, porque la admira profundamente y ha sido un descubrimiento para aprender sobre su historia, un proceso muy fascinante”.

“Siempre es muy atractivo conocer a personajes que se salen del molde, porque estamos muy normados y encasillados en el deber ser. Su vida es una ventana para mostrar al mundo que hay algo más que levantarse, ir al trabajo, volver a la casa, estar con la familia y acostarse. En ese sentido Marlene es muy inspiradora, creo que a todos nos serviría ser un poco como Marlene”, agrega la artista.

Dentro de las emblemáticas melodías incluidas en escena, se encuentran canciones de La ópera de 3 centavos, de “El Ángel azul”, además de “La vie en rose”, “Lily Marlene”, “Diamonds are the best girl Friend”, “Blues for mama” y “My way”.

La obra tendrá solo cuatro funciones en el Centro GAM, entre el 19 al 22 de junio.