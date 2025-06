Francisca Valenzuela se une a Portugal. The Man y vuelve a encender el latido de Ruidosa

Francisca Valenzuela inicia una nueva etapa marcada por lanzamientos musicales, impacto cultural y activismo transnacional. La artista y fundadora de Ruidosa continúa con una serie de movimientos claves, encabezados por el estreno de “Big Baby Bogotá”, junto a la banda ganadora del GRAMMY, Portugal. The Man.

“Big Baby Bogotá” es una colaboración enriquecedora que aporta a través de Valenzuela una capa emocional con profundidad lírica sobre la base expansiva y experimental de Portugal. The Man. El resultado es un tema atmosférico y confesional, donde el pop alternativo se cruza con una producción envolvente que respira en cada compás.

La artista comenta: “Colaborar con Portugal. The Man fue un regalo. Los admiro muchísimo, no solo por su música y creatividad, sino por su compromiso con causas sociales y su forma de ver el mundo. Tienen una mirada abierta, curiosa, global. Trabajar con ellos fue una experiencia muy linda: generosos, entretenidos y con una vibra increíble en el estudio. Estoy feliz de que esta canción finalmente vea la luz”.

El lanzamiento musical dialoga con otros hitos importantes este 2025, como el regreso de Ruidosa Fest, que este año tendrá su segunda versión en Nueva York el próximo 9 de agosto, como parte del Summer for the City de Lincoln Center. El cartel incluye a Snow Tha Product, J Noa, YEИDRY, Empress Of, MC Millaray, PAMÉ y Sofía Rei, además de una Silent Disco liderada por la DJ argentina ganadora del Latin GRAMMY, Tayhana. Todo con entrada gratuita en el corazón cultural de Manhattan.

Desde su fundación en 2016, Ruidosa se ha consolidado como un espacio de referencia para voces femeninas y disidentes en la música iberoamericana. Su crecimiento ha sido constante, y este año confirma también una nueva edición en Santiago de Chile, programada para los días 11 y 12 de octubre. Aunque los detalles completos serán anunciados pronto, se anticipa como la edición más grande hasta la fecha: dos jornadas de música, comedia, conversaciones y experiencias culturales que celebran la diversidad de voces de mujeres en Latinoamérica.

Además de los festivales, Francisca Valenzuela impulsa una nueva iniciativa junto a los reconocidos distribuidores musicales Believe y TuneCore: un estudio inédito sobre la equidad de género en la industria musical latinoamericana. La investigación —actualmente en fase de análisis y con publicación prevista para agosto— examina tanto la representación de mujeres en lineups de festivales de música en las Américas, como la participación en posiciones de liderazgo dentro de la industria musical latinoamericana. El objetivo es claro: generar datos concretos que impulsen transformaciones estructurales.

No es la primera vez que Ruidosa genera este tipo de impacto: su estudio sobre participación de mujeres en Festivales de Música de 2016 y 2018, influyó directamente en políticas culturales en países como Argentina, donde se promulgó una ley de cuotas para festivales de música y también en Chile, Uruguay y México, donde leyes similares se encuentran aún en discusión en el Parlamento.

Con un nuevo track en circulación, festivales internacionales por delante y una agenda de transformación clara, Francisca Valenzuela reafirma su lugar como una de las artistas más activas, coherentes e influyentes de la música latinoamericana actual.