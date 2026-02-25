SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Furor k-pop en Viña 2026 con el beso de los animadores, la locura por NMIXX y el “lightstick” de Macarena Ripamonti

    La tercera noche del Festival de Viña 2026 contará con la música de Jesse & Joy, el humor de Esteban Düch y la esperada presentación de las estrellas surcoreanas NMIXX. Desde los primeros minutos, la jornada estuvo marcada por guiños a la estética k-pop, en un hito para el certamen: es la primera vez que este fenómeno musical llega al escenario de la Quinta Vergara.

    Por 
    Equipo de Culto

    La tercera noche del Festival de Viña 2026 reúne a Jesse & Joy, el comediante Esteban Düch y las estrellas surcoreanas NMIXX.

    Desde los primeros minutos, la jornada estuvo marcada por guiños a la estética k-pop, en un hito para el certamen ya que es la primera vez que este género aterriza en la Quinta Vergara.

    24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Público hace ingreso a la quinta vergara usando accesorios por grupo surcoreano de K-Pop, Nmixx previo a la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    La agrupación asiática no solo trae por primera vez el fenómeno global al escenario viñamarino, sino que además impregnó el ambiente con su impronta visual y cultural.

    Los animadores abrieron la noche bailando Oye el boom de David Bisbal, en una versión interpretada por la orquesta del Festival.

    Mientras sonaba la música, desde el público ya se escuchaban gritos dedicados a NMIXX que cerrará la velada, tras los shows de Jesse & Joy y el humorista.

    24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Fanáticos comienzan a llegar hasta la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Las referencias Kawaii no cesaron. Hubo saludos con corazones al estilo k-pop y el “monstruo” levantó sus lightsticks, las tradicionales varitas luminosas que acompañan estos conciertos.

    Rafael Araneda y Karen Doggenweiler también buscaron conectar con el tono romántico que caracteriza al dúo mexicano Jesse y Joy. El público, fiel a la tradición, pidió el beso. “Conseguí permiso”, lanzó Rafael Araneda.

    El fenómeno k-pop también alcanzó a las autoridades. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se sumó al ambiente festivo luciendo el lightstick oficial del grupo coreano.

    Más sobre:Festival de Viña 2026Viña 2026NMIXXMacarena RipamontiEsteban DüchQuinta VergaraFestival de ViñaJesse & Joy

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Cómo el básquetbol fue clave en la irrupción del grupo Jesse & Joy

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    2.
    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

    3.
    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    4.
    Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

    Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”
    Cultura y entretención

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Presidente Balcázar en Perú da giro sorpresivo y cambia al premier previo a juramentación del gabinete de ministros

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer