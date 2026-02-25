Furor k-pop en Viña 2026 con el beso de los animadores, la locura por NMIXX y el “lightstick” de Macarena Ripamonti
La tercera noche del Festival de Viña 2026 contará con la música de Jesse & Joy, el humor de Esteban Düch y la esperada presentación de las estrellas surcoreanas NMIXX. Desde los primeros minutos, la jornada estuvo marcada por guiños a la estética k-pop, en un hito para el certamen: es la primera vez que este fenómeno musical llega al escenario de la Quinta Vergara.
Desde los primeros minutos, la jornada estuvo marcada por guiños a la estética k-pop, en un hito para el certamen ya que es la primera vez que este género aterriza en la Quinta Vergara.
La agrupación asiática no solo trae por primera vez el fenómeno global al escenario viñamarino, sino que además impregnó el ambiente con su impronta visual y cultural.
Los animadores abrieron la noche bailando Oye el boom de David Bisbal, en una versión interpretada por la orquesta del Festival.
Mientras sonaba la música, desde el público ya se escuchaban gritos dedicados a NMIXX que cerrará la velada, tras los shows de Jesse & Joy y el humorista.
Las referencias Kawaii no cesaron. Hubo saludos con corazones al estilo k-pop y el “monstruo” levantó sus lightsticks, las tradicionales varitas luminosas que acompañan estos conciertos.
Rafael Araneda y Karen Doggenweiler también buscaron conectar con el tono romántico que caracteriza al dúo mexicano Jesse y Joy. El público, fiel a la tradición, pidió el beso. “Conseguí permiso”, lanzó Rafael Araneda.
El fenómeno k-pop también alcanzó a las autoridades. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se sumó al ambiente festivo luciendo el lightstick oficial del grupo coreano.
