La 83.ª edición de los Globos de Oro se realizará este 11 de enero, jornada que marca el inicio de la temporada de premios del cine y el streaming y se considera un indicador clave de los favoritos para los Premios Óscar, que se entregarán el 15 de marzo.

Entre los títulos nominados a Mejor Película – Drama se encuentran producciones que ya están disponibles o pronto llegarán a plataformas de streaming y salas chilenas. Frankenstein puede verse actualmente en Netflix, mientras que Hamnet se estrenará en cines nacionales a partir del 15 de enero.

Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

Por su parte, Fue solo un accidente se puede arrendar en Prime Video y Apple TV, y El agente secreto está disponible en MUBI. Otros títulos destacados en esta categoría son Valor sentimental, que se exhibe en cines, y Pecadores, que se encuentra en HBO Max.

En la categoría de Mejor Película – Musical o Comedia, las producciones nominadas también combinan estrenos en cine y plataformas digitales. Luna azul está disponible para arriendo en Prime Video y Apple TV, mientras que Bugonia se proyecta en cines chilenos.

Marty Supremo llegará a las salas nacionales el 5 de febrero, y No hay otra opción se estrenará el 15 de enero. Nueva variedad se puede ver en Centro Arte Alameda y el 9 de enero en el Festival de Cine UC, mientras que Una batalla tras otra está disponible en HBO Max.

La ceremonia de los Globos de Oro no solo anticipa a los posibles ganadores de los Premios Óscar, sino que también ofrece un panorama de la temporada de premios en la industria audiovisual, destacando los filmes y producciones más relevantes del año.

Para los espectadores en Chile, la combinación de transmisión televisiva y streaming permitirá seguir la alfombra roja y la premiación de manera simultánea, con horarios definidos para no perder ningún detalle del evento.

Dónde ver los Globos de Oro 2026:

En Chile, la 83.ª edición de los Globos de Oro podrá seguirse por televisión a través de TNT y en streaming a través de HBO Max.

La transmisión de la alfombra roja comenzará a las 20:00 horas, mientras que la entrega de premios está programada para las 22:00 horas.