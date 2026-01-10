Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
Esta ceremonia marca el inicio de la temporada de premios del cine y el streaming y se considera un indicador clave de los favoritos para los Premios Óscar, que se entregarán el 15 de marzo.
La 83.ª edición de los Globos de Oro se realizará este 11 de enero, jornada que marca el inicio de la temporada de premios del cine y el streaming y se considera un indicador clave de los favoritos para los Premios Óscar, que se entregarán el 15 de marzo.
Entre los títulos nominados a Mejor Película – Drama se encuentran producciones que ya están disponibles o pronto llegarán a plataformas de streaming y salas chilenas. Frankenstein puede verse actualmente en Netflix, mientras que Hamnet se estrenará en cines nacionales a partir del 15 de enero.
Por su parte, Fue solo un accidente se puede arrendar en Prime Video y Apple TV, y El agente secreto está disponible en MUBI. Otros títulos destacados en esta categoría son Valor sentimental, que se exhibe en cines, y Pecadores, que se encuentra en HBO Max.
En la categoría de Mejor Película – Musical o Comedia, las producciones nominadas también combinan estrenos en cine y plataformas digitales. Luna azul está disponible para arriendo en Prime Video y Apple TV, mientras que Bugonia se proyecta en cines chilenos.
Marty Supremo llegará a las salas nacionales el 5 de febrero, y No hay otra opción se estrenará el 15 de enero. Nueva variedad se puede ver en Centro Arte Alameda y el 9 de enero en el Festival de Cine UC, mientras que Una batalla tras otra está disponible en HBO Max.
La ceremonia de los Globos de Oro no solo anticipa a los posibles ganadores de los Premios Óscar, sino que también ofrece un panorama de la temporada de premios en la industria audiovisual, destacando los filmes y producciones más relevantes del año.
Para los espectadores en Chile, la combinación de transmisión televisiva y streaming permitirá seguir la alfombra roja y la premiación de manera simultánea, con horarios definidos para no perder ningún detalle del evento.
Dónde ver los Globos de Oro 2026:
En Chile, la 83.ª edición de los Globos de Oro podrá seguirse por televisión a través de TNT y en streaming a través de HBO Max.
La transmisión de la alfombra roja comenzará a las 20:00 horas, mientras que la entrega de premios está programada para las 22:00 horas.
