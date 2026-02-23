Gloria Estefan hace bailar a la Quinta Vergara y recuerda a Cuba en una emotiva apertura del Festival de Viña 2026

Con una estrella de la música latina, en toda regla, arrancó Viña 2026. La cantante Gloria Estefan subió al escenario de la Quinta Vergara en el primer número de la jornada inaugural del domingo 22 de febrero, con un show en que repasó una veintena de temas representativos de su trayectoria.

La programación de la artista como primer show, es parte de un diseño de la organización que busca resaltar la marca de Viña como el “Festival latino más grande del mundo”. Tal como sucedió en 2025 con la apertura de Marc Anthony.

De allí que la obertura incluyera a las voces contemporáneas de Nico Ruiz, Cami y Princesa Alba, cantando una selección de temas que hablaban de la historia del Festival y América Latina. El primero cantó una bachatera versión de El tiempo en las bastillas, la canción con que Fernando Ubiergo levantó la Gaviota de Plata en la competencia internacional de 1978.

Le siguió la cantante Cami, quien interpretó con brío la inmortal Si somos americanos, de Rolando Alarcón, uno de los nombres claves del neofolklore. Un momento en que se invitó a la gente a participar. Cuando la artista entonó la frase del estribillo que da título al tema, el público le respondió a una sola voz: “seremos una canción”. Una dinámica que se practicó minutos antes del inicio de la transmisión, cuando el periodista César Antonio Campos salió a animar al respetable.

El segmento cerró, ante la ovación del respetable, con Princesa Alba quien, a tono con el número estelar de la jornada, interpretó Conga, el hit de Miami Sound Machine que en la voz de Gloria Estefan sonó en la medianía de los ochenta en la Quinta Vergara. El público reaccionó con total entusiasmo. “¡Arriba Viña!“, dijo el animador Rafael Araneda (quien esta temporada suma 10 años animando el evento) al entrar al escenario junto a Karen Doggenweiler.

Una ovación bajó desde la galería para recibir a Gloria Estefan. Acompañada por una extensa banda que incluye bronces, coristas, una extendida sección de percusiones y un cuerpo de bailarines, entró al escenario soltando acotados pasos de baile. La animada Oye mi canto, subrayando su arreglo salsero, marcó el inicio. La Quinta bramó.

Gloria Estefan en el Festival de Viña FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Sin pausas, el show avanza ligando una canción a otra. Estefan lució oficio. Su voz suena con el desgaste natural de los años, pero muestra destreza en acomodar el fraseo. “Que alegría estar aquí de nuevo Viña”, saludó. Luego dedicó al público la romántica Con los años que me quedan, el single del álbum Mi Tierra con el que la cubana-estadounidense encabezó el Billboard Hot Latin Songs en 1993. Una versión que enfatizó el buen trabajo de guitarras, de evidente inspiración en el bolero.

Fue el momento de las baladas, que permitió algo de sosiego al show; la artista le imprime una sentida interpretación a la clásica Como me duele perderte. El ánimo se levantó con las salseras Ayer y Abriendo puertas (con imágenes de la artista en los años noventa en pantalla).

Esta jornada es la que fue considerada la mejor noche del Festival, según los participantes de la encuesta Descifra-La Tercera. A su vez, Gloria Estefan encabezó las preferencias ante la consulta ¿cuál es el mejor artista del Festival? Eso se pudo notar en en respetable, más bien adulto, que siguió el show animados por el ritmo irresistible de la música caribeña.

Con su hija Emily su esposo, el productor Emilio Estefan, siguiendo el show desde el palco, la artista siguió con otros temas de su repertorio más romántico, como No te olvidaré. También incluyó temas recientes como Raíces, la canción con que Estefan volvió al tope del Latin Airplay de Billboard a mediados del 2025. Sincera, detalló que un regreso discográfico no estaba en sus planes, pero que la insistencia de Emilio y la alta calidad del material, la convencieron de volver al estudio. En su versión de directo, la canción enfatiza el ritmo de bachata y los arreglos de bronces. “Los amo”, dijo al público. También sumó La vecina (no sé ná), que habla de algo tan latinoamericano como “las vecinas chismosas”.

El segmento final arremetió con clásicos como Mi tierra y la muy cubana Chirriqui Chirri, que dejaron el ánimo en lo alto (y con la cantante siguiendo el ritmo). Vino la habitual entrada de los animadores para la entrega de la Gaviota, solicitada con entusiasmo por el público. “Ya no me tiemblan las piernas”, recordó la artista en relación a su visita anterior como parte de Miami Sound Machine. “Pero me marcaron mi vida en el 83″. Aunque es habitual que los artistas reciban el premio, este surgió efectivamente desde el aplauso de la Quinta.

“Me llevo esta Gaviota en la mano y en el alma”, dijo, la artista, visiblemente emocionada. Incluso tuvo palabras para su natal Cuba, antes de entonar Cuba Libre, un tema muy personal -lanzado en 1998- en que aborda la añoranza por su isla natal, tras salir al exilio con su familia luego del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Una jugada atingente al duro momento que vive el país, hoy en medio de apagones y una dura carestía. “Y aunque me fui de mi país a los 2 años no hay día en que no piense en ellos”.

Era un momento emotivo que coronaba la noche, pero en eso entró al escenario el animador de Mega, José Antonio Neme, para bailar con la artista. Bromearon, hubo una energía, pero definitivamente no fue un aporte.

Para el final, no podía faltar Conga, la canción que le dio notoriedad como parte de Miami Sound Machine en 1985. Mientras, el “Monstruo” rugió para pedir la merecida Gaviota de Oro. Se la entregaron. incluso algunos pedían la de Platino. La fiesta siguió. Un premio para una apertura del Festival, a la altura de su historia.

Estefan también ganó en rating: en su show, entre las 22.15 y las 23.47 horas, y mientras en el Festival de la Comedia de CHV competía con Bombo Fica, marcó un promedio de sintonía de 1.777.989 espectadores. En tanto, CHV llegó a 792.613.