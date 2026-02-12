Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

Este jueves 12 de febrero, se estrenó en cines chilenos Goat: La cabra que cambió el juego, el último filme animado de Columbia Pictures y Sony Pictures Animation.

La película cuenta la historia de superación de una pequeña cabra que quiere jugar profesionalmente su deporte favorito y es discriminada por su tamaño, en un paralelo cercano con la historia del histórico basquetbolista Stephen Curry, quien también ejerce como productor y actor de voz en este proyecto.

La narrativa ocurre en Vineland, una ciudad colorida donde viven todo tipo de animales antropomórficos, y se centra en Will Harris (Caleb McLaughlin), una pequeña cabra con un sueño gigante: convertirse en una estrella profesional de rugiball (o roarball), un deporte de alto impacto que se asemeja al básquetbol, pero es más rápido, agresivo y caótico que la disciplina humana.

Créditos a Sony Pictures Animation

El rugiball está planeado para las bestias más fuertes, como rinocerontes, gorilas y felinos. Nadie cree que una cabra pueda competir contra los animales más grandes de la naturaleza, por lo que Will se enfrenta a muchos prejuicios por su sueño.

Sin embargo, esto cambia cuando la cabra consigue inesperadamente una oportunidad única de unirse a los Thorns, un equipo profesional en decadencia que necesita “algo diferente” para levantar su rendimiento. Ahí deberá superar sus miedos y enfrentarse al escepticismo de sus propios compañeros, entre los que se encuentra la pantera Jett Fillmore (Gabrielle Union), su ídola de infancia.

Créditos a Sony Pictures Animation

La película está dirigida por Tyree Dillihay, quien debuta en la dirección cinematográfica luego de varios años de experiencia comandando capítulos de la serie Bob’s Burgers. El resto del elenco incluye a actores reconocidos como Jenifer Lewis, David Harbour, Aaron Pierre y Jennifer Hudson, entre otros.

El proyecto fue anunciado por primera vez en 2024 por Sony Pictures Animation, sin revelar mayores detalles de la trama, pero centrándose en que el filme estaría producido por la estrella de la NBA Stephen Curry. Luego, durante el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy de 2025, se anunció a casi todos los actores de voz que participarían en la cinta.

Extraída de Forbes

La mayoría de focos publicitarios se centraron en la participación de Curry en la película, considerando su fama mundial en el básquetbol y cómo su propia historia resuena con la sinopsis del proyecto. El basquetbolista estadounidense fue calificado como un atleta “promedio”, “delgado” y “pequeño” cuando fue ojeado en los inicios de su carrera, antes de que se convirtiera en MVP de la NBA por dos años consecutivos y ganara cuatro anillos de la competencia.

También el filme llamó la atención del público por el juego de palabras de su nombre: Goat (“cabra” en inglés”) se puede asociar con G.O.A.T, acrónimo de “Greatest of All Time” (“el mejor de todos los tiempos”), un término que se suele usar en las comunidades de fanáticos deportivos para referirse a la figura más destacada de una disciplina.

Recepción de la crítica

Goat: la cabra que cambió el juego ha sido recibida por la crítica estadounidense con opiniones mixtas. Los principales elogios van dirigidos a las actuaciones de voz y a la animación del filme, que mantiene el mismo estilo de renderizado no-fotorrealista de Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y Las guerreras K-Pop (2025), algunos de los últimos proyectos de Sony Pictures Animation.

La animación, que utiliza técnicas de infografía 3D mezcladas con técnicas artísticas tradicionales para generar un híbrido entre 2D y 3D, ha sido destacada por sus colores, cómo aporta a una construcción de mundo envolvente y cómo representa ágilmente el caos del rugiball.

Créditos a Sony Pictures Animation

Owen Gleiberman, crítico de cine para Variety, elogió a Goat: La cabra que cambió el juego con las siguientes palabras: “Es una película animada sumamente original y emocionante: una fábula deportiva con un toque hip-hop y una cosmología peculiar. (...) Se desarrolla en un mundo marginal de su propia creación: una ciudad llamada Vineland que está concebida con una sensualidad pictórica que atrae al público”.

“La distopía relajada y exuberante de GOAT es estimulante porque se siente muy novedosa y acogedora porque se siente como en casa. (...) No hace nada terriblemente poco ortodoxo, pero el placer de la película reside en su diseño onírico, en el estilo peculiar de su discurso y en su conmovedora sinceridad”, comentó Gleiberman.

Sin embargo, no todas las críticas fueron positivas. La mayoría de cuestionamientos apuntan a su historia, cuyos tropos ya se han visto en otras cintas, y su humor, principalmente dirigido al público infantil.

La periodista Cath Clarke, para The Guardian, fue directa con su crítica y formuló los siguientes dichos: “Esta comedia animada para niños, ruidosa, caótica y desagradable, está al borde de ser una porquería hecha con IA y es instantáneamente familiar con Zootopia (2016), Sing (2016) y otras películas con animales parlantes. (...) Hay algunos chistes buenos, pero se pierden entre tanto ruido”.