Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

Harry Styles abordó cómo sobrellevó la muerte de Liam Payne, su excompañero en la boyband One Direction.

Payne falleció en octubre de 2024 tras caer de un balcón en un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Styles, abordó el tema en charla con Zane Lowe, en plena promoción de su nuevo disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally,

Harry Styles comentó que tuvo sentimientos encontrados ante la reacción que generó el deceso. “Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor”.

“Me siento muy mal por la muerte de mi amigo. Y de repente, me doy cuenta de que otras personas quieren transmitirte eso de alguna manera, o significa que no estás sintiendo lo que sientes, ¿sabes?“. agregó.

Según Styles, la muerte de Payne fue “un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Eres una persona súper especial y muy triste”.

“Es muy difícil perder a un amigo”, señaló el inglés. “Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos aspectos”.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el nuevo disco de Harry Styles estará disponible desde esta semana y para promocionarlo hará una gira de residencias por varias ciudades del mundo. En Latinoamérica, solo pasará por México y Brasil.