Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

El 10 de marzo de 2026 fue publicada en The Hollywood Reporter una entrevista histórica. Maer Roshan, editor jefe del medio norteamericano, pudo dialogar a finales de enero con Harvey Weinstein, quien fue hace años un poderoso productor de cine, pero ahora es recordado por sus condenas por agresión sexual, violación y conducta sexual inconveniente, las cuales gatillaron el #MeToo, que permitió la visibilización de casos de abuso en Hollywood desde finales de 2017.

Su legado cinematográfico incluye las productoras Miramax (que realizó películas como Pulp fiction (1994) y El indomable Will Hunting (1997), y The Weinstein Company (encargada de cintas como Bastardos sin Gloria (2009) y El discurso del rey (2010), aunque ese prestigio está muy alejado de la realidad actual de Weinstein, quien vive aislado, enfermo y autocompasivo en su celda en Isla Rikers, donde reside desde 2022.

FILE PHOTO: Former film producer Harvey Weinstein appears in court in New York, U.S., September 18, 2024. REUTERS/Jeenah Moon/Pool/File Photo Jeenah Moon

La entrevista de Roshan abarca diversos temas. En primer lugar, el editor recuerda diversas experiencias puntuales en las que coincidió con Weinstein antes de su condena. Estas reflejan actitudes violentas y arrogantes del exproductor hacia sus empleados. Luego, el artículo empieza a desarrollar la dinámica de pregunta-respuesta.

De Hollywood a la cárcel

Roshan abre el diálogo preguntándole a Weinstein sobre cómo es su vida en la cárcel. “(El día) lo paso casi todo en mi celda. A veces salgo en silla de ruedas sólo para tomar un poco de aire, pero eso es sólo media hora. Principalmente estoy en mi celda las 23 horas del día. No tengo ningún contacto humano más que con los guardias”, afirma.

“La isla Rikers es el infierno. (...) He estado rogando para ir al Estado (prisión estatal), pero la oficina del fiscal del distrito dice: “Como tiene un juicio próximo, quédese en Rikers. Queremos vigilarlo”. Me vigilan desde hace 19 meses. No sé adónde creen que voy”, cuenta Weinstein.

Harvey Weinstein. Créditos a The Hollywood Reporter

Consultado sobre si habla en el día a día con otros presos, el exproductor explica que “es muy peligroso para él estar con alguien más”. “Cada vez que salgo me siento asediado. (los prisioneros) Vienen y dicen: “Weinstein, dame algo de dinero”. “Weinstein, dame a tu abogado”. “Weinstein, haz esto”. “Weinstein, haz eso”. Me amenazan y ridiculizan constantemente”, afirma.

“Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al chico que estaba frente a mí si ya había terminado. Se bajó y me dio un fuerte puñetazo en la cara. Caí al suelo, sangrando por todos lados”, es una de las experiencias que cuenta Weinstein en la entrevista.

Sobre las llamadas telefónicas que puede hacer desde la cárcel, Weinstein profundiza en que “una vez cada tres horas paso entre 16 y 18 minutos hablando por teléfono. Ese es mi salvavidas. Hablo con tres de mis hijos todos los días: mi hija mayor, que ahora tiene 30 años, y mis hijos de 12 y 15 años. Ellos saben todo. Tienen edad suficiente para buscar en Google, pero les dije que nunca agredí sexualmente a nadie y me creen. Mis otros dos hijos no me hablan desde hace seis años. (...) (hablar con ellos) es lo único que me mantiene cuerdo”.

FILE PHOTO: Harvey Weinstein listens in court during a pre-trial hearing in Los Angeles, California, U.S., July 29, 2021. Etienne Laurent/Pool via REUTERS/File Photo POOL

A pesar del encierro, el exproductor no ha dejado de lado su pasión por el cine. “Todos tenemos una tableta que reproduce películas. Ver cada una cuesta 4,95 dólares. Principalmente son grandes éxitos tradicionales, no películas de cine-arte. De vez en cuando alguna pequeña película surge de la nada y es increíble. Acabo de ver La balada de la isla Wallis y es maravillosa. (...) De vez en cuando ponen mis películas. El otro día pusieron El indomable Will Hunting. No la había visto en 25 años”, desarrolla Weinstein.

La siguiente pregunta que hace Roshan es “¿Te preocupa la posibilidad de que puedas morir aquí?”, la que fue respondida con un “sí” por el preso. “Me da muchísimo miedo. (...) Es increíble tener la vida que tuve y las cosas que hice por la sociedad y que no tengan la indulgencia para tratarme de una manera más amable. Sea lo que piensen que hice mal en mi vida, no me condenaron a muerte. Cumpliré 74 años en marzo. No quiero morir aquí”, afirmó.

Harvey Weinstein

Crímenes y culpas

El editor de The Hollywood Reporter cambia de tema y se centra en la percepción que tiene Weinstein de sus propios crímenes. El exproductor afirma que nunca agredió sexualmente a nadie y que la transversalidad de estas acusaciones tiene muchas causas.

“Principalmente (las acusaciones surgen) porque hay dinero de por medio. (...)Todo lo que tenían que hacer para salir con un cheque era completar un formulario que decía que las agredí sexualmente”, cuenta.

“¿Me insinué sin éxito con algunas de estas mujeres? Sí. ¿Fui insistente o demasiado seductor? Sí a todo eso. Nunca debí haber salido con la gente con la que salí. Estaba casado con una mujer fantástica que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Mentí todo el tiempo. Utilicé incorrectamente a mi equipo para ocultar estas cosas. ¿Pero alguna vez agredí sexualmente a una mujer? No. Nunca hice eso.”, desarrolla Weinstein, quien no reconoce culpa por los delitos que se le imputan.

Sus principales arrepentimientos van hacia el hecho de haberle sido infiel a sus exesposas, Eve Chilton y Georgina Chapman. “Lo que estaba haciendo mal no fue agresión sexual, sino engañar a mi esposa. Estaba desesperado por ocultarle ese secreto. (...)”, declara.

Harvey Weinstein y Georgina Chapman

Consultado sobre el rol de su equipo en los “encubrimientos “ a los abusos, Weinstein dice lo siguiente: “Solo hay una persona a quien culpar. Ese soy yo. Estas personas estaban tan felices de estar en The Weinstein Co. o Miramax (estar en el centro y cúspide de la industria) que estaban dispuestas a mentir por mí. Los obligué a mentir. Mi personal fue genial. Mintieron como campeones. (...) Sin embargo, diré que cuando un chico te invita a su habitación de hotel en medio de la noche, sabes lo que hay en la agenda”.

“Sé que puedo dar miedo y ser difícil, pero eso todavía está muy lejos de la agresión sexual. Coqueteo excesivo, situaciones ridículas, comportamiento malo y estúpido… sí, pero no presioné a nadie. No moví físicamente a nadie”, reitera Weinstein.

“Sobrepasé mis límites. Eso es seguro. (...) Fui prepotente e insistente y me siento fatal. Me avergüenzo de ese comportamiento y ahora lo veo de una manera que antes no podía. (...) No hay forma de evitar la introspección porque todo lo que tienes que hacer en la cárcel es lidiar contigo mismo”, comenta melancólicamente el entrevistado.

Harvey Weinstein con elenco de Kill Bill (2003)

Luego de más preguntas, Roshan le pregunta a Weinstein si se ha disculpado con las víctimas. “Les pedí disculpas en general. (...) Lo diré hoy aquí: pido disculpas a esas mujeres. Lo lamento. En primer lugar, no debería haber estado con ellas. Las engañé” fue la respuesta del exproductor.

Frente a esto, el entrevistador le comenta a Weinstein de que esa parecía una disculpa únicamente referida al hecho de haber sido infiel, lo que es respondido por el exproductor: “Engañé a mis dos esposas. Eso es inmoral, pero no agredí a nadie. Esa es la gran mentira de todo esto. No me disculparé por algo que no hice. Se demostrará mi inocencia. Eso lo prometo”.

Harvey Weinstein

Gwyneth Paltrow, Bob Weinstein, Peter Jackson y demás

La entrevista continúa con Roshan planteando la siguiente pregunta: “Siempre presumiste de ser un tipo duro. Si alguna de estas mujeres te hubiera rechazado, ¿no habrías tratado de castigarlas?”. Weinstein responde con: “En absoluto. Puede que sea un tipo duro, pero no estoy trastornado. La simple amenaza de Harvey fue suficiente, (...), pero no llegó al punto de chantajear a nadie. Solo diré que Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie... simplemente exageraron“.

Ante esto, el editor de The Hollywood Reporter menciona las declaraciones de Peter Jackson, director de la trilogía de El Señor de los Anillos, que aseguraban que Weinstein le había dicho que no trabajara con las actrices Ashley Judd y Mira Sorvino. El exproductor fue frío: “Peter Jackson es el peor. Para él es personal. Todavía estaba resentido conmigo por lo que pasó con El Señor de los Anillos. (...) Es una completa maldita mentira. Si lo vuelve a decir, lo demandaré también”.

Peter Jackson

Consultado sobre su molestia con las declaraciones de Gwyneth Paltrow, quien afirmó que el exproductor la acosó sexualmente, Weinstein asegura que esta surge porque era una buena amiga suya. “No sé qué la impulsó a hacer lo que hizo. (...) Salí de una agradable reunión con ella y le dije: “¿Qué tal un masaje?” Y ella simplemente dijo: “No, no lo creo”. Entendí el mensaje. Nunca le puse las manos encima. (...) luego Gwyneth continúa con Howard Stern y The New York Times y le da mucha importancia a todo esto. Ella sabe que no pasó nada. (...)”, afirma.

“Esta persona que era mi amiga, que me debe su carrera, simplemente me apuñala por la espalda. (...) No la perdonaré por eso”, concluye tajantemente el entrevistado.

Gwyneth Paltrow

Roshan sigue la entrevista y le pregunta al exproductor sobre su relación con Bob Weinstein, su hermano y colega. “Está desesperado por trabajar y esto también acabó con su carrera. Sólo espera que cagándose en mí pueda volver a trabajar, pero, lamentablemente para él, nunca le dejarán volver a hacerlo. Está atrapado allí conmigo. (...) En los últimos años de The Weinstein Co., hubo mucho rencor entre nosotros. Él destruyó nuestra empresa”, explica el preso.

Preguntas generales

El editor de The Hollywood Reporter dirige las últimas preguntas a diversos temas de índole variada. Entre las respuestas que desarrolla Weinstein, este menciona que admira a Ted Sarandos, CEO de Netflix, Tom Quinn de la distribuidora Neon y al estudio A24.

Además, consultado sobre sus favoritos para estos Premios Oscar, el exproductor menciona a Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler. “Tuve el placer de trabajar con ambos (...). La Academia debería declarar un empate técnico” fueron las palabras del entrevistado.

Harvey Weinstein

También Roshan pregunta a Weinstein sobre “si cree que el #MeToo fue bueno para la sociedad”, lo que fue respondido por Weinstein con un “creo que sí”. “Si las mujeres fueron lastimadas o explotadas, creo que eso (el #MeToo) es bueno”, declara el condenado.

“Hice cosas feas y defectuosas, pero también hice muchas cosas maravillosas: ayudé a cambiar la cultura, construí muchas carreras y fui amable con mucha gente. No soy una víctima. Soy un sobreviviente”, insiste el exproductor.

La última pregunta de la entrevista es “¿Renunciarías a los Oscar y a los elogios si hubieras podido evitar todo y vivir una vida normal?”. La respuesta del exproductor es afirmativa. ”Todos los Oscar y las grandes películas… todavía estoy muy orgulloso, pero ¿de qué me sirven ahora? Si tuviera que hacer todo de nuevo, con mucho gusto haría ese intercambio. Una vida fuera del centro de atención, criando a mis hijos y estando con mi familia, habría sido una vida mucho mejor”, concluye Weinstein.