    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    Según The Hollywood Reporter, la detenida es Ivanna Lisette Ortiz de 35 años. Las autoridades todavía no informan sobre el móvil del ataque y habrían colocado una fianza de más de diez millones de dólares.

    Por 
    Daniel Cañete

    El domingo 8 de marzo, una mujer fue detenida por eventualmente haber disparado al menos diez veces contra la casa de Rihanna mientras ella estaba adentro. Según The Hollywood Reporter, el Departamento de Policía de Los Ángeles arrestó a una sospechosa, Ivanna Lisette Ortiz de 35 años. Las autoridades investigan un intento de asesinato y fijan una fianza de más de 10.2 millones de dólares. Aunque todavía no informan sobre el móvil del ataque.

    Según la nota, la mujer habría disparado varios tiros a la mansión en Beverly Hills de Rihanna y A$AP Rocky. Pese a que una de las balas logró penetrar una de las paredes de la casa, no se han reportado heridos ni muertos. También detalla que los disparos fueron efectuados desde un automóvil Tesla blanco.

    Las autoridades siguieron a la sospechosa a un estacionamiento en Sherman Oaks, donde finalmente fue arrestada. La presunta culpable habría ocupado un arma modelo AR-15, señala el medio.

    Hollywood Reporter señala que la cantante de Only girl y Don’t stop the music se encontraba dentro de la casa. Aunque, las autoridades no han señalado todavía si el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos también estaban presentes.

    Más sobre:RihannaA$AP RockyBeverly HillsTeslaMegazineMegazine Culto

