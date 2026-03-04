Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

El jueves 5 de marzo se estrenará en cines chilenos Hoppers: Operación Castor (2026), el nuevo largometraje animado de Disney Pixar. Con una historia original concebida por Daniel Chong (creador de la serie de Cartoon Network Escandalosos y director de esta película) y Jesse Andrews, el filme ha sido elogiado por la crítica especializada, que la ha definido como “el regreso de Pixar a su mejor versión” y “la confirmación del renacimiento del estudio”, entre otros calificativos.

Hoppers: Operación Castor (2026). Extraída de TMDB

La historia se centra en Mabel (Piper Curda), una joven amante de los animales que vive con su abuela, quien le ha enseñado la importancia de cuidar la naturaleza. Sin embargo, cuando Jerry (Jon Hamm), el malvado alcalde del pueblo, amenaza con destruir un claro para colocar una autopista, Mabel se da cuenta de que la única manera de detenerlo legalmente es repoblar la zona con los castores y otros animales que vivían ahí, pero han desaparecido misteriosamente.

Con esto en mente, y luego de descubrir que una de sus profesoras universitarias es una científica, Mabel acepta ser parte de un experimento que le permitirá transferir su conciencia al cuerpo de un droide hiperrealista con forma de animal. Así, la protagonista termina “convertida en un castor” y se infiltra en la comunidad de animales de la zona. Tras conocer sus costumbres e integrarse a su mundo (más complejo de lo que esperaba), los castores se alían para evitar la destrucción de su hábitat natural.

Hoppers: Operación Castor (2026). Extraída de IMDb

Con el carisma de sus animales antropomórficos y su caricaturesca animación 3D, Hoppers: Operación Castor ha sido destacada por su comedia absurda, frenética e ingeniosa. La crítica ha elogiado cómo el filme mezcla humor surrealista, ciencia ficción, aventuras, elementos del cine de espionaje y una emotividad enternecedora, vinculada a sus ideas ecologistas, y al viaje de autodescubrimiento (relacionado al duelo y la ira) que emprende Mabel.

Hoppers: Operación Castor (2026). Extraída de The Movie My Life

Contexto de producción

Tras tener éxito con su serie Escandalosos, que finalizó con una película estrenada en 2020, Daniel Chong afirmó que regresaría a Pixar para trabajar un nuevo largometraje original con el estudio. El animador estadounidense había trabajado previamente con la compañía en los especiales Toy Story de Terror (2013) y Toy Story: Olvidados en el Tiempo (2014).

Hoppers: Operación Castor fue formalmente anunciada en el evento D23 de agosto de 2024, donde también se reveló la participación de Piper Curda, Bobby Moynihan y Jon Hamm en el elenco de voces. El producto final sumó a intérpretes como Kathy Najimy, Meryl Streep y Dave Franco, entre otros.

Daniel ChongÑ. Extraída de Malay Mail

En una entrevista con D23, Chong comentó que una de sus inspiraciones para la película fueron los documentales de naturaleza en los que se ubica a animales robot en el mundo animal. Además, afirmó que “obviamente, hay influencias de Avatar (2009), [...] Pero también tiene ese aire de thriller de espías de Misión: Imposible (1996)”.

En otras declaraciones, el director de la película ha enfatizado su pasión por los animales y cómo lo impulsó a concretar el proyecto. “Me encantan los animales porque ese fue mi tema de entrada para aprender a dibujar. Mis padres tenían enciclopedias y un libro de animales; yo dibujaba todo lo que estaba en esos libros. (...) Hay algo sobre el mundo animal que, de niño, se siente mágico”, afirmó, según Milenio.

En una entrevista con ScreenRant, el creador de Escandalosos comentó que la idea original de Hoppers: Operación Castor era centrar la historia en pingüinos, pero Pete Docter, productor y una de las figuras más importantes de Pixar, le dijo que “no creía que el mundo necesitaba otra película animada sobre pingüinos”. Luego, tras investigar sobre el rol de los castores en la preservación natural, Chong decidió poner a estos animales como los protagonistas de la historia.

Daniel Chong. Extraída de Cartoon Network Wiki

Recepción de la crítica

Hoppers: Operación Castor es una de las cintas originales de Pixar que han sido mejor recibidas por la crítica especializada. Actualmente tiene un 97% de valoración en Rotten Tomatoes, uno de los portales de reseñas de cine más utilizados en Norteamérica, y ha cosechado análisis positivos en medios estadounidenses prestigiosos.

Hoppers: Operación Castor (2026). Extraída de The Wrap

Para Variety, el crítico de cine Owen Gleiberman afirmó que la película era “encantadora” y “una comedia de criaturas innovadora que es como Bambi en crack”. “Hoppers nunca deja de sorprenderte de maneras groseramente divertidas, y esa es la esencia de su deleite”, explicó el analista.

Para Roger Ebert.com, la editora Neil Minow comentó que “Hoppers es Pixar en su máxima expresión; una historia con calidez, humor, acción emocionante, personajes entrañables y una noción tranquilizadora y expansiva de comunidad”. Complementó su crítica explicando que “en esencia, la película trata sobre la empatía por otros (...), subrayada por una bienvenida diversidad de sus personajes”.

Hoppers: Operación Castor (2026). Extraída de Animation Society

Por último, el crítico Peter Bradshaw valoró la película con cuatro estrellas para The Guardian. La calificó como “una película divertida (...), familiar, ingeniosa y vivaz”.

Con este historial, Hoppers: Operación Castor destaca como uno de los proyectos de Pixar, aparte de secuelas a franquicias preexistentes, más elogiados de sus últimos diez años. El estudio tras Toy Story, Cars, Monsters. Inc, Ratatouille, Intensa Mente y otros filmes trascendentales parece que sumará otro clásico a su filmografía.