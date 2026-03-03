Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

El jueves 5 de marzo se estrenará en cines chilenos ¡La Novia! (2026), la nueva producción de Warner Bros. Pictures inspirada en la película de 1935 La novia de Frankenstein, que se basa, a su vez, en la histórica novela de Mary Shelley. La protagonista será Jessie Buckley, actriz irlandesa que se está llevando los reflectores de Hollywood desde hace meses, gracias a una temporada de premios casi impecable en la que ha ganado los principales galardones.

La historia desarrolla cómo el monstruo de Frankenstein (Christian Bale) viaja al Chicago de los años 30 para que la doctora Euphronius (Annette Bening) le “construya una compañera”. Los dos revitalizan a una joven asesinada y nace la Novia (Jessie Buckley). Juntos, ambos monstruos comienzan un romance combustible que despierta la atención de la policía y un movimiento sociológico radical.

¡La Novia! (2026). Extraída de Diario AS

La película, dirigida y escrita por Maggie Gyllenhaal, también tiene en su reparto a Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y John Magaro, entre otros actores. Se ha dicho en medios que la cinta “reinterpreta la historia de la pareja de monstruos”. También se reporta que el largometraje tiene números musicales.

El relato del filme de 1935 ya había intentado ser adaptado antes por Universal Pictures, que lo iba a incorporar a su fallido Dark Universe (universo cinematográfico en que querían interconectar las historias de monstruos clásicos como La Momia o Drácula) con la dirección de Bill Condon y el protagonismo de Javier Bardem. Tras el fracaso de La momia (2017; la piedra angular de este universo), la idea se descartó.

Christian Bale en ¡La Novia! (2026). Extraída de Sortiraparis

Originalmente ¡La novia! de Maggie Gyllenhaal iba a ser un proyecto de Netflix, pero la huelga de escritores de 2023, junto a la decisión del servicio de priorizar el lanzamiento de Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro, hizo que el acuerdo no se concretara. El filme cayó en manos de Warner Bros. y será la primera gran producción cinematográfica centrada en la pareja del monstruo después de La prometida (1985), que tuvo a Sting interpretando a la criatura.

¡La Novia! (2026). Extraída de IMDb

Jessie Buckley y un ascenso glorioso

El estreno, además de un reparto estelar y una producción destacada, también es llamativo porque es el próximo proyecto de la ascendente Jessie Buckley, quien está en su momento de mayor éxito a nivel de premios y estatus.

Buckley lleva más de una década actuando en cine, televisión y teatro. Sin embargo, 2019 fue su año de despegue, ya que actuó en el drama musical Wild Rose (2019), la película Judy (2019) y la laureada miniserie Chernobyl. Los premios BAFTA la nominaron como Nueva Estrella Emergente durante ese año.

Jessie Buckley en Chernobyl (2019)

Progresivamente, Buckley participó en cada vez más proyectos de Hollywood, entre los que destacan Estoy pensando en terminar las cosas (2020), La hija perdida (2021) y Ellas hablan (2022). Por la película de 2021, que fue su primera colaboración con Maggie Gyllenhaal como directora, incluso estuvo nominada a los Premios Oscar 2022 como Mejor Actriz de Reparto.

En el proceso no dejó de participar en teatro. De hecho, durante la pandemia de COVID-19 la intérprete protagonizó un montaje híbrido (con elementos teatrales y cinematográficos) de Romeo y Julieta, con ella en el rol de Julieta y Josh O’Connor en el de Romeo. La actriz también ganó un Premio Laurence Olivier en 2022 como Mejor Actriz en un Musical, por su actuación en un montaje de Cabaret.

Mientras solidificaba su carrera, Buckley actuó en su proyecto más importante: Hamnet (2025). Interpretando a Agnes, la esposa del dramaturgo William Shakespeare y madre del hijo que da nombre a la película, la actriz demostró vulnerabilidad, intensidad y un peso dramático elogiado transversalmente.

4238_D045_00238_R Jessie Buckley stars as Agnes and Joe Alwyn as Bartholomew in director Chloé Zhao’s HAMNET, a Focus Features release. Credit: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC Agata Grzybowska

A la vez, la cinta se volvió una de las candidatas principales en la temporada de premios de 2026, durante la cual la actriz irlandesa se ha consagrado como la máxima favorita a llevarse el Premio Oscar a Mejor Actriz Protagónica. Durante los últimos meses ha ganado galardones a Mejor Actriz en los Premios BAFTA, Critics Choice Awards, Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores (SAG), actualmente llamados Actor Awards.

Jessie Buckley. Extraída de People.com

Un siguiente paso monstruoso

Con este palmarés, y a menos de dos semanas de los Oscar, Jessie Buckley llegará a carteleras con un papel diferente y expresivo. En una entrevista con Bravity, la actriz irlandesa describió a la novia como “alguien atrapado entre la existencia y la pérdida”.

“Es una mujer tremendamente inteligente y realmente instintiva; hambrienta de que su mente y su cuerpo sean reconocidos en un mundo que es incapaz de reconocerla”, afirmó Buckley. “(ella está así) Hasta que realmente (...) la descubren dentro de su necesidad y reconoce que tiene que haber alguna forma de colisión para romper el techo de algo que tapa nuestra sociedad (...): el potencial dentro de una mujer”, concretó.