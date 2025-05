Information Society agenda show en el Teatro Caupolicán

La icónica banda de synthpop estadounidense, Information Society, regreso a Chile para presentarse en el histórico Teatro Caupolicán en una única fecha que promete ser una experiencia inolvidable para todos los fanáticos de la música electrónica de la década de los años 80 y 90. La cita será el sábado 17 de mayo desde las 20:30 horas, pero como toda experiencia que se precie de tal, habrán sorpresas antes y después del concierto.

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas y éxitos atemporales como What’s on Your Mind (Pure Energy), Walking Away y Think, Information Society ha sido una influencia clave en la evolución del pop electrónico. Esta presentación en Santiago forma parte de su gira internacional 2025 y representa una oportunidad única para revivir los sonidos nostálgicos que marcaron a toda una generación.

El concierto se llevará a cabo el 17 de mayo, a partir de las 20:30 hrs, en el Teatro Caupolicán, recinto reconocido por su historia y excelente acústica, ideal para una velada cargada de energía, sintetizadores y emociones. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket con precios que van desde los 30 a 40 mil pesos. Se recomienda al público adquirir sus entradas con anticipación, ya que se espera una alta demanda.

“Estamos muy emocionados de volver a tocar en Chile. Siempre hemos sentido una conexión especial con nuestros fans chilenos, y esta será una noche para celebrar juntos nuestra historia musical”, señaló Kurt Harland, vocalista de la banda.

Pocas agrupaciones han sobrevivido a la presión de ser considerados un “one hit wonder”, en especial durante la década de 1980. Con What’s On Your Mind, Information Society creó una de las canciones más populares e inolvidables en toda discoteca.

Para mostrar este y otros importantes clásicos es que llegan a Chile acompañados de un tributo a otra banda importante como es Depeche Mode. Es decir, la primera parte del show en el Caupolicán estará con la apertura del concierto a cargo de Strangelove y luego la presentación del plato fuerte de la jornada a cargo de Information Society.

Las entradas para este encuentro de la música están disponibles a través de Puntoticket y en las boleterías del recinto (San Diego 850).